Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, της Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος,του Οσίου Ολβιανού, του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Πηλέως.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

☀ Ανατολή ήλιου: 07:08 – Δύση ήλιου: 19:30

🌘 Σελήνη 25.2 ημερών

