Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, της Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος,του Οσίου Ολβιανού, του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Πηλέως.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 07:08 – Δύση ήλιου: 19:30
🌘 Σελήνη 25.2 ημερών
