ΠΟΕ-ΟΤΑ: Nα συλληφθεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη ο δράστης της επίθεσης και του ξυλοδαρμού σε βάρος δημοτικής υπαλλήλου

«Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» καταδικάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) «την απρόκλητη και χυδαία φραστική επίθεση, και εν συνεχεία τον ξυλοδαρμό εργαζόμενης στην καθαριότητα του Δήμου Φαιστού, από τραμπούκο-δημότη, που θεώρησε πως η Δημοτική Υπάλληλος και το συνεργείο καθαρισμού του Δήμου είναι υπεύθυνοι για πολιτικές αποφάσεις, όπως το προσωρινό κλείσιμο δρόμων».

Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που δημοτικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα, γίνονται θύματα επιθέσεων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Σε κάθε περίπτωση, το να βρίζει κανείς και να ασκεί βία, λεκτική ή σωματική, σε βάρος ανθρώπων του μεροκάματου, όπως οι εργάτες καθαριότητας των Δήμων, δείχνει αρρωστημένη συμπεριφορά.

Η έξαρση των φαινομένων αυτού του τύπου, πολίτες δηλαδή να θεωρούν αποδιοπομπαίο τράγο τους εργαζόμενους στους Δήμους είναι κάτι άκρως ανησυχητικό που πρέπει να απασχολήσει τις Δημοτικές Αρχές και την κυβέρνηση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει επισημάνει το πρόβλημα και έχει επανειλημμένα ζητήσει να ληφθούν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Μέχρι τώρα… φωνή βοώντας εν τη ερήμω.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ηρακλείου Κρήτης, το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (13-9-2025), κατά την διάρκεια καθαρισμού του χώρου-δρόμου όπου είχε προηγηθεί η λειτουργία της λαϊκής αγοράς των Μοιρών. Από το προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για τις εργασίες καθαρισμού εξαγριώθηκε ο δημότης-τραμπούκος και άρχισε να επιτίθεται, αρχική φραστικά και εν συνεχεία χειροδικώντας σε βάρος της εργαζόμενης του Δήμου Φαιστού, προκαλώντας της σοβαρές κακώσεις σε μέρη του σώματος της.

Πρόκειται για άνανδρη και απερίφραστα καταδικαστέα επίθεση».

Τέλος, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. «καλεί αρχικά την Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου ο δράστης να συλληφθεί και να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη και εν συνεχεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί πώς οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα θα εκτελούν τις υπηρεσίες τους χωρίς να κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα ή να γίνονται δέκτες φραστικών επιθέσεων. Η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αδιαπραγμάτευτη».

