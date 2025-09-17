Hellenic Train: Ανεστάλη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, προχώρησε η Hellenic Train, μετά από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των ‘Ανω Λιοσίων, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.
