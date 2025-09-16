search
16.09.2025 21:10

Νεκρή 69χρονη γυναίκα από τη Σερβία σε παραλία της Κατερίνης

16.09.2025 21:10
ekab_2025
eurokinissi

Νεκρή ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία μία 69χρονη υπήκοος Σερβίας.

Στην 69χρονη σύμφωνα με το Λιμενικό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη και έναν ιδιώτη ιατρό και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

