16.09.2025 20:58

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως… βοσκοτόπι

16.09.2025 20:58
mykonos aerofotografia – new

Σε μηνύσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης οικοπέδου- φιλέτου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου κατά δύο παραγωγών εκτός νησιού, που το δήλωσαν ως βοσκοτόπι για να λαμβάνουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε στον Σκάι ότι είδε, έκπληκτος όπως λέει, την έκτασή του να αλλάζει χέρια… στα χαρτιά, καθώς παρόλο που το κληρονόμησε μαζί με τον αδελφό του από τον πατέρα του, το είδε να μεταμορφώνεται σε βοσκότοπο.

«Ανακάλυψα τυχαία, ότι στο συγκεκριμένο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Eθνικού Kτηματολογίου) εμφανίζονται 2 εταιρείες, άγνωστες εντελώς σε εμένα, οι οποίες έκαναν δηλώσεις και λάμβαναν επιδοτήσεις. Είχαν έδρα, η μία την Καλαμάτα και η άλλη τη Σπάρτη. Η πρώτη εταιρεία, με ενημέρωσε ότι πράγματι κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος από την Πύλο έχει δηλώσει το δικό μας ΚΑΕΚ», δήλωσε ο ιδιοκτήτης.

Η δεύτερη εταιρεία που αναλάμβανε τη διεκπεραίωση ανάμεσα σε αγρότες και ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης, ήταν αρχικά επιθετική και δεν του έδωσε ποτέ λεπτομέρειες για τον παραγωγό που τουλάχιστον στα χαρτιά, εκμεταλλεύονταν την έκταση.

Ο συνήγορος του ιδιοκτήτη, Θεόδωρος Μαντάς δήλωσε ότι «Το οικόπεδο είναι ιδιοκτησία του από κληρονομική διαδοχή, με τίτλους αναμφισβήτητους και διαπιστώνει έκπληκτος ότι το συγκεκριμένο ακίνητο έχει από άλλον δηλωθεί ως βοσκότοπος προκειμένου να υπαχθεί στις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αισθάνεται ότι φεύγει η γη κάτω από τα πόδια του, ξεκινάει μια διαδικασία και μια αγωνιώδης προσπάθεια για να αποδείξει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με αυτή τη διαδικασία και δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ επιδότηση που να συνδέεται με βοσκοτόπια, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η προσπάθεια του είναι ατελέσφορη, δεν έχει ολοκληρωθεί από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ ο έλεγχος και η οριστική απεμπλοκή», προσθέτει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη.

Η ιδιοκτήτρια της μίας εκ των δύο εταιρειών – διαμεσολαβητών, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι πρόκειται για μια… καθ’ όλα νόμιμη διαδικασία.

«Αποδείχθηκε ότι όντως το αγροτεμάχιο αυτό δεν έχει δηλωθεί ποτέ σε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης σαν ιδιόκτητο και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε κάνει κατανομή του βοσκότοπου σε παραγωγό δικό μας μέσω της τεχνικής λύσης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ το δίνει, ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους βάζει σε κάποια έκταση για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν την επιδότησή τους, γιατί τα δικαιώματα δίνονται βάση κατανομής κοινοτικού βοσκοτόπου, ότι ουσιαστικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ σου λέει ότι αυτή η έκταση ανήκει στο κράτος», ανέφερε.

Η τεχνική λύση, επέτρεπε σε περιφέρειες όπου η βοσκήσιμη γη δεν επαρκούσε για το τοπικό ζωικό κεφάλαιο, να «δανειστούν» εκτάσεις από αλλού. Η «λύση» θα ίσχυε μόνο για το 2014 για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όμως, τελικά παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και πέρυσι, ανοίγοντας την πόρτα σε… παρανομίες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

