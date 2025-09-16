Η σύλληψη ενός άνδρα το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) ως κατηγορουμένου για τη φωτιά στο δάσος του Υμηττού, έφερε την αποκάλυψη ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που σκόρπαγε τρόμο στο Αιγάλεω, καθώς πραγματοποιούσε σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες.

Ο αλλοδαπός που ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ως ο άνδρας που παρενόχλησε σεξουαλικά σε πυλωτή μια ανήλικη, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται σε φωτογραφικά ντοκουμέντα να βάζει φωτιά κοντά στην Λεωφόρο Καρέα, στους πρόποδες του Υμηττού.

Η ταυτοποίησή του επιτεύχθηκε μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος είχε καταγραφεί σε βίντεο για τη φωτιά που κατηγορείται ότι έβαλε, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Παράλληλα, ο 32χρονος φερόμενος ως εμπρηστής, τη Δευτέρα (15/9) επιτέθηκε και παρενόχλησε μία 17χρονη, μία 14χρονη, αλλά και μια 58χρονη στην περιοχή του Αιγάλεω.

Μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του, ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει. Τελικά, τον 32χρονο ακινητοποίησαν ένας 30χρονος μαζί με τον 20χρονο ξάδερφο της 17χρονης.

