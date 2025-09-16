Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, «σηκώθηκαν» και εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Τη μάχη της πυρόσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

