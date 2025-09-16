search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.09.2025 14:40

Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, «σηκώθηκαν» και εναέρια μέσα

16.09.2025 14:40
FOTIES120825
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

Τη μάχη της πυρόσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

