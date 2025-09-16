Νέα μαρτυρία για τους πρόσφυγες στη Γαύδο – Δεν τους διώξαμε, τους στείλαμε στο λιμάνι  

Μία μαρτυρία φαίνεται να ανατρέπει την είδηση και το βίντεο που όλοι είδαν στη δημοσιότητα, με λουόμενους να σπρώχνουν μέσα στη θάλασσα μια βάρκα γεμάτη μετανάστες.

Οταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το επίμαχο βίντεο, ο χρήστης που το ανέβασε έγραψε χαρακτηριστικά: «τσάμπα ήρθατε παιδιά, καλή επιστροφή».

Το video έγινε αμέσως viral, ωστόσο μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στην ιστοσελίδα FlashNews, και έδωσε μια διαφορετική ερμηνεία.

«Όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου εκεί δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Τους λέγαμε “to the port, to the port”. Εξάλλου αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο θα χρειαζόταν πολύ ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι» είπε αρχικά.

«Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά». Σημείωσε δε πως σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και πλοία της Frontex.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Ελεύθερος ο 13χρονος που είχε συλληφθεί για πορνογραφία ανηλίκων με τεχνητή νοημοσύνη (video)

Άγρια επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό: «Τσαντάκιας» την γρονθοκόπησε και της πήρε το πορτοφόλι (video)

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι