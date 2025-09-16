Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγωδία σημειώθηκε στο Σφακάκι Ρεθύμνου, όπου ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ώρα του περιστατικού επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και έντονα θαλάσσια ρεύματα.
Οι ναυαγοσώστες είχαν αναρτήσει κόκκινες σημαίες, προειδοποιώντας τους λουόμενους για τον κίνδυνο.
Ο ναυαγοσώστης της περιοχής έσπευσε άμεσα και κατάφερε να ανασύρει τον άτυχο άνδρα από το νερό. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 46χρονος κατέληξε.
Διαβάστε επίσης:
Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα
Ταυτοποιήθηκε το ένα από τα δύο πτώματα που βρέθηκαν στον Θερμαϊκό
ΕΣΑμεΑ: Καταγγελίες για κενά και ελλείψεις στην εκπαίδευση – Διαμαρτυρίες γονέων μαθητών με αναπηρία σε όλη τη χώρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.