Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

Τραγωδία σημειώθηκε στο Σφακάκι Ρεθύμνου, όπου ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ώρα του περιστατικού επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και έντονα θαλάσσια ρεύματα.

Οι ναυαγοσώστες είχαν αναρτήσει κόκκινες σημαίες, προειδοποιώντας τους λουόμενους για τον κίνδυνο.

Ο ναυαγοσώστης της περιοχής έσπευσε άμεσα και κατάφερε να ανασύρει τον άτυχο άνδρα από το νερό. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 46χρονος κατέληξε.

