search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 12:34

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

16.09.2025 12:34
THALASSA_EUROKINISSI

Τραγωδία σημειώθηκε στο Σφακάκι Ρεθύμνου, όπου ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ώρα του περιστατικού επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και έντονα θαλάσσια ρεύματα.

Οι ναυαγοσώστες είχαν αναρτήσει κόκκινες σημαίες, προειδοποιώντας τους λουόμενους για τον κίνδυνο.

Ο ναυαγοσώστης της περιοχής έσπευσε άμεσα και κατάφερε να ανασύρει τον άτυχο άνδρα από το νερό. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 46χρονος κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

Ταυτοποιήθηκε το ένα από τα δύο πτώματα που βρέθηκαν στον Θερμαϊκό

ΕΣΑμεΑ: Καταγγελίες για κενά και ελλείψεις στην εκπαίδευση – Διαμαρτυρίες γονέων μαθητών με αναπηρία σε όλη τη χώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NOSOKOMEIO_ARXEIO
ΥΓΕΙΑ

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

alexandros_karafyllidis_adv
ADVERTORIAL

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

THALASSA_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

proines-ekpompes-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης τερμάτισε πρώτη στην πρεμιέρα

asthenoforo+peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:53
NOSOKOMEIO_ARXEIO
ΥΓΕΙΑ

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

alexandros_karafyllidis_adv
ADVERTORIAL

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

THALASSA_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

1 / 3