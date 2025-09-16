search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:58
ΕΛΛΑΔΑ

16.09.2025 11:47

Ταυτοποιήθηκε το ένα από τα δύο πτώματα που βρέθηκαν στον Θερμαϊκό

Ταυτοποιήθηκε το ένα από τα δύο πτώματα που εντοπίστηκαν, με διαφορά μερικών ωρών, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για 23χρονο Έλληνα, το πτώμα του οποίου ανασύρθηκε, χθες το πρωί, από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία της πόλης. Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του ερευνώνται, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι έρευνα για την ταυτοποίηση του δεύτερου πτώματος που εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 20-25 ετών, με ύψος περίπου 1,70 μ.

loverdos_andreas206
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Λοβέρδος έλεγε ότι αν αποτύχει στις ευρωεκλογές θα αποχωρήσει από την πολιτική (video)

meghan-harry-new
MEDIA

Εμφάνιση – έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

NOSOKOMEIO_ARXEIO
ΥΓΕΙΑ

Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

alexandros_karafyllidis_adv
ADVERTORIAL

OB Streem: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

THALASSA_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγικό τέλος για 46χρονο τουρίστα στο Σφακάκι

kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

