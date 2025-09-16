Ταυτοποιήθηκε το ένα από τα δύο πτώματα που βρέθηκαν στον Θερμαϊκό

Ταυτοποιήθηκε το ένα από τα δύο πτώματα που εντοπίστηκαν, με διαφορά μερικών ωρών, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για 23χρονο Έλληνα, το πτώμα του οποίου ανασύρθηκε, χθες το πρωί, από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία της πόλης. Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του ερευνώνται, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι έρευνα για την ταυτοποίηση του δεύτερου πτώματος που εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 20-25 ετών, με ύψος περίπου 1,70 μ.

