Σοκαριστική υπόθεση στη Λάρισα: Σύλληψη 13χρονου για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη

Στη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή στην περιοχή της Αγιάς Λάρισας, για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ο ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή (14/9), φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ενός 11χρονου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στο επίμαχο υλικό φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με τη φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.

Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο βίντεο διανεμήθηκε από τον 13χρονο μέσα από εφαρμογή σε κλειστή διαδικτυακή ομάδα social media.

Ο 13χρονος, ο οποίος είναι μαθητής της Α’ Γυμνασίου, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα (16/9) ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς χθες ζήτησε και πήρε προθεσμία.

