Σοκ στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά από τον υπολογιστή του – Τον βρήκε η μητέρα του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Εγλυκάδα Πατρών μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 21χρονου, ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Δευτέρας (16/9) μέσα στο δωμάτιό του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός βρισκόταν στον υπολογιστή του όταν έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και έπεσε στο πάτωμα, όπου τον βρήκε η μητέρα του.
Στο κεφάλι του εντοπίστηκε τραύμα, το οποίο εκτιμάται ότι προήλθε από την πτώση.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση.
Σήμερα, Τρίτη (16/9), αναμένεται να γίνει η νεκροψία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
