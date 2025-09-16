search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.09.2025 08:48

Σοκ στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά από τον υπολογιστή του – Τον βρήκε η μητέρα του

16.09.2025 08:48
EKAV

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Εγλυκάδα Πατρών μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 21χρονου, ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Δευτέρας (16/9) μέσα στο δωμάτιό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός βρισκόταν στον υπολογιστή του όταν έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και έπεσε στο πάτωμα, όπου τον βρήκε η μητέρα του.

Στο κεφάλι του εντοπίστηκε τραύμα, το οποίο εκτιμάται ότι προήλθε από την πτώση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση.

Σήμερα, Τρίτη (16/9), αναμένεται να γίνει η νεκροψία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

