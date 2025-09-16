search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.09.2025 08:00

Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας και δίψας ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

16.09.2025 08:00
apergia epinas new

Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ένας από τους γονείς των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, καθώς ζητά εκταφή της σορού του γιου του.

Πρόκειται για τον πατέρα του Ντ. Ρούτσι, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει στην ακραία αυτή μορφή διαμαρτυρίας, διεκδικώντας εκταφή του παιδιού του και δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων, που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Σημειώνεται πως ο 22χρονος Ντένις Ρούτσι ήταν μεταξύ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί στο σημείο όπου είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα ονόματα των θυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βράδυ σημειώθηκε συγκέντρωση υποστήριξης στον απεργό πείνας και δίψας πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών

Eurostat: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ΕΕ για σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση – Νέοι και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες

Μαρία Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Νέα επιχείρηση διάσωσης τα ξημερώματα νότια της Γαύδου – 69 άτομα επέβαιναν σε λέμβο

