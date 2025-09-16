Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας και δίψας ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ένας από τους γονείς των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, καθώς ζητά εκταφή της σορού του γιου του.

Πρόκειται για τον πατέρα του Ντ. Ρούτσι, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει στην ακραία αυτή μορφή διαμαρτυρίας, διεκδικώντας εκταφή του παιδιού του και δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων, που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Σημειώνεται πως ο 22χρονος Ντένις Ρούτσι ήταν μεταξύ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί στο σημείο όπου είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα ονόματα των θυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βράδυ σημειώθηκε συγκέντρωση υποστήριξης στον απεργό πείνας και δίψας πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών

