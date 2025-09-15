Μαρία Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τους πολίτες πιο θετικούς απέναντι σε ένα πιθανό κόμμα της ίδιας, σε σχέση με εκείνα του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα.

Η κ. Καρυστιανού, απαντώντας σχετικά, ξεκαθάρισε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μαζί με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε ζητώντας δικαιοσύνη στην χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να λειτουργεί σύμφωνα με τους θεσμούς. Θα συνεχίσουμε σίγουρα τις κινητοποιήσεις. Θα στραφούμε πιο ενεργά και πιο δυναμικά και στην Ευρώπη».

Μιλώντας μάλιστα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος η ίδια σημείωσε πως «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή» αλλά συμπλήρωσε πως: «Σίγουρα όμως η κίνηση των πολιτών σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνους, θα συνεχίσει ενεργά και δυναμικά».

Νωρίτερα η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα είχε σχολιάσει σε ανάρτησή της την κατάθεση της πρότασης της Εισαγγελίας Εφετών για τα Τέμπη.

«Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα», ανέφερε η κα Καρυστιανού και σημείωνε ότι:

«Ο εισαγγελέας κ. Τσόγκας «ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο», μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων και συνέταξε πρόταση 1.000 μέσα σε επτά ημέρες».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα….Πριν κάποιους μήνες στις 17.03.2025 καταθέσαμε τρεις συγγενείς στην κα. Αποστολάκη, η οποία ως Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας είχε την εποπτεία όλης της ανάκρισης στη Λάρισα και της οποίας ο γιός βρέθηκε νεκρός τον Φεβρουάριο του 2025, ΑΙΤΗΜΑ για να ασκήσει τις εξουσίες της ως Επόπτρια στην Ανάκριση της δικογραφίας των Τεμπών. 18.03.2025, δηλαδή την άλλη ημέρα, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη της αφαίρεσε την εποπτεία της ανάκρισης ειδικά και μόνο για τη δικογραφία των Τεμπών!

Της αφαίρεσε την εποπτεία στοχευμένης δικογραφίας και την ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα. Στον Αντεισαγγελέα Εφετών ο οποίος μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων!

Μέσα σε 7 μέρες!

Ο εισαγγελέας κ. Τσόγκας, που πληροφορίες τον θέλουν κολλητό φίλο του κ. Β. Φλωρίδη αδελφού του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έγραψε άρθρο την Κυριακή, στην Καθημερινή ζητώντας την αυτεπάγγελτη άσκηση διώξεων κατά συγγενών που ασκούν κριτική ή μηνύουν τους δικαστές και εισαγγελείς, πήρε στα χέρια του την υπόθεση, αν και χαμηλότερης βαθμίδας, μετά την απομάκρυνση της κα. Αποστολάκη, προφανώς επειδή έχει χαρίσματα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες!! Ο κ. Τσόγκας λοιπόν δικαίωσε την επιλογή Αδειλίνη.

Ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο, έστειλε σήμερα πρωί πρωί ώρα 08.00 την εισαγγελική πρόταση ΠΡΙΝ καταθέσουν το Υπόμνημα Διαμαρτυρίας οι δικηγόροι για την εσπευσμένη άρον άρον περάτωση της ανάκρισης, στις 29.08, την ίδια δηλαδή ημέρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους έστειλε το Πόρισμα για ύπαρξη ξυλολίου και υδρογοναθράκων!

Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν! Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!».

