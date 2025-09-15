Novartis: Ραντεβού στο Εφετείο δίνουν οι «Κελέση» και «Σαράφης» – Kαταδικάστηκαν σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση

Ενοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείου Αθήνας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης». Οι κατηγορούμενοι επιμένουν στην αθωότητά τους και δίνουν ραντεβού στο Εφετείο.

Συγκεκριμένα, οι Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, κρίθηκαν ένοχοι για τις καταθέσεις τους οι οποίες έβαζαν στο «κάδρο» του σκανδάλου τους Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδο, Γιάννη Στουρνάρα, Μάριο Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ άλλων.

Ο Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες και τον αθώωσε.

Η Μαραγγέλη, η οποία απουσίαζε από το εδώλιο, καταδικάστηκε για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε καταθέσει σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Μετά την ανάγνωση των ελαφρυντικών τους, το δικαστήριο απεφάνθη ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στην Μαραγγέλη. Οι ποινές είναι με 3ετη αναστολή. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και τους δύο καταδικσθέντες.

«Δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο για την ενοχή του», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωση του ο εκ των συνηγόρων του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, Ιπποκράτης Μυλωνάς, για την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση.

«Ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφού πράξουμε με τον συνάδελφο κ. Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική αρχή», αναφέρει, σε δική του δήλωση, ο έτερος συνήγορος του κ. Δεστεμπασίδη, Γιάννης Απατσίδης.

Στη δήλωσή του ο κ. Μυλωνάς τονίζει: «Κατά την πεντάμηνη ακροαματική διαδικασία αναγνώσθηκαν και τα Πληροφοριακά Σημειώματα του FBI που αναφέρουν χρηματισμό πολιτικών προσώπων.

Επίσης αποδείχθηκε ότι ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης ορθά χαρακτηρίστηκε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, ενώ δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του.

Το Θ΄Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε αντίθετη άποψη και έκρινε όλως εσφαλμένα ότι οι καταθέσεις που έδωσε στην Ελλάδα, μετά από κλήση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ήταν ψευδείς. Επίσης το Δικαστήριο ορθά έκρινε ότι σε έξι περιπτώσεις ο κ. Δεστεμπασίδης δεν τέλεσε ψευδή καταμήνυση και τον αθώωσε, ενώ σε τρεις άλλες περιπτώσεις φερόμενης ψευδούς καταμήνυσης το Δικαστήριο δεν τόλμησε να υιοθετήσει την ορθή εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ένοχο.

Επειδή σήμερα το Δικαστήριο υπέπεσε στο πολύ σοβαρό σφάλμα να μην απαγγείλει ούτε μία λέξη από το σκεπτικό της απόφασης, παραβιάζοντας το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καθαρογραφή της απόφασης για να μελετήσω τις σχετικές νομικές σκέψεις και να αξιολογήσω την πειστικότητά τους.

Ο σχολιασμός μιας ποινικής απόφασης προϋποθέτει γνώση του κειμένου αυτής, δεδομένο που σήμερα παρανόμως ελλείπει.

Ήδη σήμερα ο κ. Δεστεμπασίδης άσκησε έφεση. Ελπίζω ότι το δευτεροβάθμιο τριμελές Δικαστήριο θα πράξει αυτό που, παρά το νόμο, δεν έπραξε το Θ΄ Μονομελές, δηλαδή να μελετήσει και να αξιολογήσει τα λεπτομερή νομικά επιχειρήματα που ανέλυσα στη διήμερη αγόρευσή μου, τα οποία απλά αγνοήθηκαν.

Η επιβολή μιας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά κατά την άποψή μου μία ισχυρή ένδειξη της σαθρότητας της κατηγορίας, η οποία θα καταπέσει στο Εφετείο.

Θα τελειώσω με μία ευχή: μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου.

Ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης, που ήταν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις του Θ΄ Μονομελούς, θα ξαναπεί στην κατ’ έφεση δίκη την αλήθεια για το σκάνδαλο Νοβάρτις, δίνοντας πάλι την ευγενική μάχη του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και προστατεύεται κατ’ άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, με σκοπό την πλήρη αθώωσή του».

Στη δήλωση του κ. Απατσίδη αναφέρονται τα εξής:

«Πρόκειται για μια απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας.

Ως δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και εισαγγελέων, δεν επετεύχθη. Ως πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επεδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: Μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς.

Αφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κύριο Ιπποκράτη Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική Αρχή. Ίσως το ίδιο Μονομελές υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης πολιτικής δίωξης».

Αντιδράσεις

«Σας παραπέμπω αρκετά χρόνια πριν σε αυτά που είχε πει ο κ. Τσίπρας. Ότι η αξιοπιστία των μαρτύρων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Εκρίθη, ήταν μια μαύρη περίοδος», ανέφερε ο Π. Μαρινάκης.

«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της NOVARTIS είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο, που κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν για πολιτικούς λόγους. Σήμερα είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Ανάρτηση στο Χ έκανε, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ενοχής των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση, σημειώνοντας «Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!».

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις!

«Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις! Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια», καταλήγει ο κ. Σαμαράς.

Ημέρα δικαίωσης χαρακτήρισε τη σημερινή και ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση που έκανε στο Χ, μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση της Νοβάρτις.

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση @syrizagr και ο @atsipras προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές. Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως “ήρωες”. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές», ανέφερε ο Α. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», σχολίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Η υπόθεση της Novartis είναι ένα κατά τη δική της παραδοχή διεθνές σκάνδαλο, που μόνο στην Ελλάδα είναι ανερευνητικό και ατιμώρητο. Στις ΗΠΑ η Novartis έχει ομολογήσει εγκληματικές πρακτικές στην Ελλάδα, έχει συμβιβαστεί με το αμερικανικό Δημόσιο και έχει καταβάλει συνολικά 346 εκατομμύρια δολάρια με εξωδικαστικό συμβιβασμό. Γιατί στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα;», αναφέρερει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Λοβέρδος, μετά το τέλος της δίκης.

Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και… — Andreas Loverdos (@a_loverdos) September 15, 2025

«Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και το δίκαιο είναι οι αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συκοφαντίας. Σήμερα, το είδαν όλοι: οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε», κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.

