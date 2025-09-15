Βενιζέλος για Novartis: Tα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την υπόθεση Novartis.
«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», προσθέτει ο ίδιος.
Διαβάστε επίσης:
Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη για την Πόπη Σεμερτζίδου – Δεσμεύεται η περιουσία της
«Σφήνα» της Αθήνας στην τουρκολιβυκή προσέγγιση – Ύστατες κινήσεις Γεραπετρίτη να σώσει την παρτίδα και τη θέση του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.