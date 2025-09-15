search
15.09.2025
15.09.2025 15:56

Βενιζέλος για Novartis: Tα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου

15.09.2025 15:56
venizelos_new_123

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την υπόθεση Novartis.

«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», προσθέτει ο ίδιος.

PetiteMesseSolenelle
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χορωδία του Ωδείου Puccini από τις 29/09 στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

1555 ΦΩΤΟ 2
ADVERTORIAL

1555: Πρωταγωνιστεί στην 89η ΔΕΘ με νέες υπηρεσίες και συμπεριληπτική εξυπηρέτηση  

w15-165040w1161223w2961008
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή κριτική του εμίρη του Κατάρ κατά του Ισραήλ, στην Ντόχα μεταβαίνει ο Ρούμπιο – Η «επικίνδυνη ψευδαίσθηση» Νετανιάχου

1
ADVERTORIAL

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό των παιδιών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος» – Νέα σχολική χρονιά με αισιοδοξία για 350 μαθητές πολύτεκνων οικογενειών

kinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών τηλεφώνων

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» - «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

