search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 11:34

«Σφήνα» της Αθήνας στην τουρκολιβυκή προσέγγιση – Ύστατες κινήσεις Γεραπετρίτη να σώσει την παρτίδα και τη θέση του

15.09.2025 11:34
gerapetritis_new

Τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση αποτελεί μία ύστατη προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών για επανέναρξη των συνομιλιών των δύο χωρών για τον καθορισμό ΑΟΖ οι οποίες είχαν διακοπεί το 2010. Και κυρίως να αλλάξει τις δυσμενείς για την Ελλάδα ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, εξαιτίας της μεγάλης επιρροής που ασκεί η Άγκυρα στην κυβέρνηση της Τρίπολης, εσχάτως δε και στο καθεστώς της Βεγγάζης υπό τον στρατάρχη Χαφτάρ. Το αγκάθι που απασχολεί την ελληνική διπλωματία είναι το τουρκολιβυκό σύμφωνο και πώς θα αποτραπούν διενέξεις για τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, που θα δημιουργούν τετελεσμένα και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι προ ημερών βρέθηκε στην Αθήνα και έγινε δεκτός από τον κ. Γεραπετρίτη, ο Μπιλκασέμ Χαφτάρ, -γιος του στρατάρχη-, που είναι γενικός διευθυντής του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης και είχε. Το κοινοβούλιο της Βεγγάζης ήταν ένα βήμα προ της έγκρισης του τουρκολιβυκού συμφώνου, αλλά η διαδικασία φαίνεται να παγώνει προς το παρόν.

Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα της Αθήνας έρχεται σε μία περίοδο, που ο κ. Γεραπετρίτης αμφισβητείται έντονα ακόμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης – πέρα από την κριτική της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά – και πιθανόν εντάσσεται στην προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών να απαντήσει στις αιτιάσεις, αλλά και να καθησυχάσει το Μέγαρο Μαξίμου ότι ελέγχει την κατάσταση και μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

Ο Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, επικεφαλής της κυβέρνησης που ελέγχει τη δυτική Λιβύη

Θαλάσσιες ζώνες

Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Σαλέμ Αλ Μπαούρο, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες προκειμένου να οριστεί το χρονοδιάγραμμα των συνοριακών τεχνικών ομάδων διαπραγματεύσεων που έχουν οριστεί Αθήνα και Τρίπολη για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση από τη μεταβατική κυβέρνηση στη δυτική Λιβύη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις.

«Θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πολύ άμεσο διάστημα. Εγώ θα υποδεχθώ την επόμενη εβδομάδα τον υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Ήδη έχουμε κάνει ανάλογες συζητήσεις και με την ανατολική Λιβύη. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία συζητά στο υψηλότερο επίπεδο με τις ηγεσίες των δύο πλευρών», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε οι συζητήσεις να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την κριτική πως η Ελλάδα έχει χάσει το έρεισμά της στη Λιβύη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της απάντηση της Ελλάδας στις αιτιάσεις της λιβυκής πλευράς σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες ανάμεσα στις δύο χώρες που είχαν κατατεθεί στον ΟΗΕ και αμφισβητούσαν την ελληνική κυριαρχία στα δύο υποθαλάσσια νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, τονίζει πως το συνολικό σχεδιασμό της Αθήνας αποτελεί η οριοθέτηση ΑΟΖ με την αιγυπτιακής συμφωνίας και της απόφασης για οριοθέτηση της ΑΟΖ στο Ιόνιο.

Στις διευρυμένες συνομιλίες, εκτός από το ζήτημα της ΑΟΖ, αναμένεται να τεθούν οι προοπτικές οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, με το θέμα της αεροπορικής και ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αθήνας – Τρίπολης και της διοργάνωσης νέας αποστολής Ελλήνων επιχειρηματιών στην Τρίπολη με σκοπό τις επενδύσεις στη βορειοαφρικανική χώρα να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των διμερών συζητήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας για Παλαιστίνη: «ΕΕ και Μητσοτάκης μάς ντροπιάζουν με τη στάση τους»

Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν δείχνει λύσεις για την ευλογιά, η κυβέρνηση αγνοεί τους κτηνοτρόφους

Ελληνοτουρκικά σε γκρίζα ζώνη: Η Τουρκία βγάζει στο Αιγαίο το «Πίρι Ρέις» λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

United Nations
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:28
thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

1 / 3