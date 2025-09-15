«Σφήνα» της Αθήνας στην τουρκολιβυκή προσέγγιση – Ύστατες κινήσεις Γεραπετρίτη να σώσει την παρτίδα και τη θέση του

Τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση αποτελεί μία ύστατη προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών για επανέναρξη των συνομιλιών των δύο χωρών για τον καθορισμό ΑΟΖ οι οποίες είχαν διακοπεί το 2010. Και κυρίως να αλλάξει τις δυσμενείς για την Ελλάδα ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, εξαιτίας της μεγάλης επιρροής που ασκεί η Άγκυρα στην κυβέρνηση της Τρίπολης, εσχάτως δε και στο καθεστώς της Βεγγάζης υπό τον στρατάρχη Χαφτάρ. Το αγκάθι που απασχολεί την ελληνική διπλωματία είναι το τουρκολιβυκό σύμφωνο και πώς θα αποτραπούν διενέξεις για τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, που θα δημιουργούν τετελεσμένα και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι προ ημερών βρέθηκε στην Αθήνα και έγινε δεκτός από τον κ. Γεραπετρίτη, ο Μπιλκασέμ Χαφτάρ, -γιος του στρατάρχη-, που είναι γενικός διευθυντής του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης και είχε. Το κοινοβούλιο της Βεγγάζης ήταν ένα βήμα προ της έγκρισης του τουρκολιβυκού συμφώνου, αλλά η διαδικασία φαίνεται να παγώνει προς το παρόν.

Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα της Αθήνας έρχεται σε μία περίοδο, που ο κ. Γεραπετρίτης αμφισβητείται έντονα ακόμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης – πέρα από την κριτική της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά – και πιθανόν εντάσσεται στην προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών να απαντήσει στις αιτιάσεις, αλλά και να καθησυχάσει το Μέγαρο Μαξίμου ότι ελέγχει την κατάσταση και μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

Ο Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, επικεφαλής της κυβέρνησης που ελέγχει τη δυτική Λιβύη

Θαλάσσιες ζώνες

Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Σαλέμ Αλ Μπαούρο, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες προκειμένου να οριστεί το χρονοδιάγραμμα των συνοριακών τεχνικών ομάδων διαπραγματεύσεων που έχουν οριστεί Αθήνα και Τρίπολη για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση από τη μεταβατική κυβέρνηση στη δυτική Λιβύη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις.

«Θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πολύ άμεσο διάστημα. Εγώ θα υποδεχθώ την επόμενη εβδομάδα τον υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Ήδη έχουμε κάνει ανάλογες συζητήσεις και με την ανατολική Λιβύη. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία συζητά στο υψηλότερο επίπεδο με τις ηγεσίες των δύο πλευρών», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε οι συζητήσεις να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την κριτική πως η Ελλάδα έχει χάσει το έρεισμά της στη Λιβύη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της απάντηση της Ελλάδας στις αιτιάσεις της λιβυκής πλευράς σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες ανάμεσα στις δύο χώρες που είχαν κατατεθεί στον ΟΗΕ και αμφισβητούσαν την ελληνική κυριαρχία στα δύο υποθαλάσσια νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, τονίζει πως το συνολικό σχεδιασμό της Αθήνας αποτελεί η οριοθέτηση ΑΟΖ με την αιγυπτιακής συμφωνίας και της απόφασης για οριοθέτηση της ΑΟΖ στο Ιόνιο.

Στις διευρυμένες συνομιλίες, εκτός από το ζήτημα της ΑΟΖ, αναμένεται να τεθούν οι προοπτικές οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, με το θέμα της αεροπορικής και ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αθήνας – Τρίπολης και της διοργάνωσης νέας αποστολής Ελλήνων επιχειρηματιών στην Τρίπολη με σκοπό τις επενδύσεις στη βορειοαφρικανική χώρα να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των διμερών συζητήσεων.

