Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν δείχνει λύσεις για την ευλογιά, η κυβέρνηση αγνοεί τους κτηνοτρόφους

Κριτική προς την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων, ασκεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, από την απάντηση του Επιτρόπου Υγείας και Καλής Μεταχείρησης των Ζώων κ. Várhelyi σε ερώτησή του, η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τίποτε από αυτά – από τεχνική βοήθεια μέχρι συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δωρεάν δόσεις εμβολίων.

Δεν έχει ζητήσει στήριξη, δεν έχει ενεργοποιήσει πρόληψη, δεν έχει αποζημιώσει έγκαιρα τους κτηνοτρόφους, αφήνοντάς τους μόνους απέναντι στη νόσο και την οικονομική καταστροφή.

«Η Κομισιόν επισημαίνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει τεχνική και οικονομική βοήθεια, προγράμματα επιτήρησης και εμβόλια. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να οργανώσει μια σοβαρή στρατηγική πρόληψης και στήριξης, συνεχίζει με αποσπασματικά μέτρα που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο χωρίς να αναχαιτίζουν τη νόσο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σχέδιο, όχι εγκατάλειψη. Είναι ντροπή για μια χώρα με το μέγεθος της Ελληνικής κτηνοτροφίας να παρακολουθεί αμέτοχη την καταστροφή», υπογραμμίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως τονίζει , «η λύση δεν βρίσκεται σε πρόχειρα και κατασταλτικά μέτρα, αλλά σε ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και ελέγχου, προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα, έγκαιρη και πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης χωρίς καθυστέρηση».

«Η Ελληνική κτηνοτροφία αξίζει σχέδιο και πολιτική βούληση – όχι υποκρισία και αδιαφορία», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνοτουρκικά σε γκρίζα ζώνη: Η Τουρκία βγάζει στο Αιγαίο το «Πίρι Ρέις» λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς – Όλα τα σενάρια και όλα τα «γαλάζια» βλέμματα στραμμένα στον πρώην πρωθυπουργό

Αυλαία σηκώνει σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ