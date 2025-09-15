Τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς – Όλα τα σενάρια και όλα τα «γαλάζια» βλέμματα στραμμένα στον πρώην πρωθυπουργό

Όσοι τις προηγούμενες μέρες ρωτούσαν στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά για τα πολιτικά του σχέδια απαντούσαν μονότονα δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά συζήτηση και καμιά σκέψη για αυτά πριν την τέλεση του μνημοσύνου για τις 40 μέρες από την απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού.

Το μνημόσυνο έγινε χθες σε κλίμα οδύνης και το παρόν έδωσαν ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Και από σήμερα, όμως, τα μάτια των περισσότερων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένα στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και στις αποφάσεις που αναμένεται να πάρει το επόμενο διάστημα.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, αν και διόρθωσε κατάτι τα ποσοστά της, απέχει πολύ από το να μπορεί να μιλά για την διεκδίκηση της αυτοδυναμίας.

Οι γαλάζιοι βουλευτές λοιπόν καταλαβαίνουν ότι αν ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος η διεκδίκηση της αυτοδυναμίας για τρίτη τετραετία θα είναι όνειρο θερινής νυκτός.

Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δίνουν στον πρώην πρωθυπουργό ένα ποσοστό κοντά στο 9%.

Στενοι τους συνεργάτες όμως εκτιμούν ότι αυτό το ποσοστό θα ανέβει από τη στιγμή που ο κ. Σαμαράς καταθέσει την πολιτική του πλατφόρμα, τις ιδέες του και τον πολιτικό του λόγο που όπως μετρήθηκε σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις φαίνεται πως συγκινεί και ένα κομμάτι νέων ψηφοφόρων με συντηρητική κατεύθυνση.

Η εκτίμηση που υπάρχει στους συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού είναι ότι ο κ. Σαμαράς, εκτός από το κομμάτι των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δεν προσήλθαν στις τελευταίες ευρωεκλογές για να ψηφίσουν μπορεί να διεκδικήσει ψήφους από την δεξαμενή του Κυριάκου Βελόπουλου, της Αφροδίτης Λατινοπούλου και της Νίκης.

Στην Πειραιώς κατανοούν ότι η δημιουργία κόμματος από τον κ. Σαμαρά θα ανακατέψει πολύ την πολιτική τράπουλα και θα δημιουργήσει αναταράξεις στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα καθώς τόσο ο πρώην πρωθυπουργός όσο και στενοί του συνεργάτες το προηγούμενο διάστημα, πριν συμβεί το τραγικό συμβάν στην οικογένεια του, είχαν συνεχείς επαφές με κομματικά στελέχη παροπλισμένα αλλά και ενεργά από όλη την Ελλάδα.

Επίσης κατανοούν ότι σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται συνεχώς στην άβολη θέση να ερωτώνται από τους δημοσιογράφους όπως συμβαίνει τώρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο θα επηρεάσει το κόμμα Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει με την αυτοδυναμία που δεν θα μπορεί να διεκδικήσει, αν θα συνεργαστεί με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, και τι θα γίνει αν ο κ. Σαμαράς προκειμένου να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία ζητήσει πρωθυπουργός να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα σενάρια είναι πολλά, οι απαντήσεις δύσκολες και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους νεοδημοκράτες βουλευτές να επιτίθενται πολιτικά στον πρώην πρωθυπουργό και με δεδομένη την προσωπική του περιπέτεια.

Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό κομμάτι της παράταξης για να πάρουν τη σκυτάλη τις επόμενες μέρες πολύ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι με αφορμή το άνοιγμα του πρωθυπουργού, άρχισαν να μιλούν με θετικά λόγια για τον κύριο Σαμαρά.

Μπροστά στο φόβο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό υπάρχει ένας κρίσιμος αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που όλο το προηγούμενο διάστημα διατυπώνουν την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει μια γενναία κίνηση από την πλευρά του πρωθυπουργού αφού πρώτα προετοιμαστεί παρασκηνιακά το έδαφος προκειμένου ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.

Για το σενάριο αυτό όταν ερωτώνται συνομιλητές του κύριου Σαμαρά αν ευσταθεί κι αν θα το δεχόταν ο πρώην πρωθυπουργός απαντούν με σιβυλλικό τρόπο «έχει αλλάξει κάτι προκειμένου να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία;».

Ένα σενάριο που επίσης κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα είναι ο κύριος Σαμαράς να μην προβεί στην δημιουργία νέου κόμματος, αλλά να περιμένει τις μετεκλογικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που εκείνη δεν κατορθώσει να κατακτήσει την αυτοδυναμία, και άρα προκειμένου να υπάρξει συμμαχική κυβέρνηση θα τεθεί σίγουρα θέμα του ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.

Και εκεί ο κύριος Σαμαράς, με την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι δεν συνέβαλε στην εκλογική πτώση της παράταξης με τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, θα μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην στήριξη του προσώπου που θα μπορούσε να αναλάβει την πρωθυπουργία.

Και σε κάθε περίπτωση οι επόμενες ημέρες και βδομάδες είναι κρίσιμες για τις αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού και όπως λένε η στενή τους συνεργάτες θα ανοίξει τα χαρτιά του το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.

