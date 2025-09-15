ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά «αποτρέπουν» Τσίπρα από τη δημιουργία δικού του κόμματος – «Δεν βοηθά»

Το μήνυμα πως το να κάνει δικό του κόμμα δεν βοηθά τον προοδευτικό χώρο στέλνουν τις τελευταίες μέρες στον Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης – καθένας με τον τρόπο του.

Μετά τον Economist, το κλίμα έχει αρχίσει να βαραίνει για τον πρώην πρωθυπουργό, στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι κομμάτι του ιστορικά, πολιτικά και οργανικά στο βαθμό που είναι βουλευτής του. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα τα σενάρια που κυκλοφορούν δεν επιβεβαιώνονται ούτε όμως και διαψεύδονται. Συνομιλητές και συνεργάτες του επιμένουν ότι προς το παρόν ο πρωθυπουργός ασχολείται μόνο με το βιβλίο του και δεν υπάρχει κάτι άλλο ούτε σε επίπεδο απόφασης, ούτε σε επίπεδο διεργασιών. Από την Κουμουνδούρου όμως φαίνεται να θεωρούν αντιφατικό αυτό το επιχείρημα σε σχέση με τον τρόπο που κινείται ο πρώην πρωθυπουργός και τα μηνύματα που εκπέμπει μέσα από τις πυκνές πια παρεμβάσεις του.

Η Κουμουνδούρου με την στρατηγική που έχει υιοθετήσει όπως αυτή καταγράφεται τις τελευταίες μέρες, δείχνει προς το παρόν ότι θέλει να θέσει κομψά κάποια όρια (να θέσει το πρόβλημα, να εκφράσει τη δυσφορία της, ελπίζοντας ενδεχομένως ότι θα ωθήσει τον Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τη στάση του). Δεν επιδιώκει τη σύγκρουση, καθώς εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα αποβεί εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία πρόκειται για μια προσωρινή «βελούδινη» διαχείριση μέχρι νεωτέρας, καθώς το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει.

Ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της ΔΕΘ την Πέμπτη, έστειλε το μήνυμα ότι ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα που δεν θα περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ και δε θα στοχεύει στις συνεργασίες, θα επιφέρει (και άρα ισοδυναμεί με) κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, άρα αποδυνάμωση των κομμάτων της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Όλο και περισσότεροι στο παρασκήνιο παραδέχονται ότι αν αυτό συμβεί θα «διαλύσει» τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν έχει αρχίσει ήδη – και μόνο η φημολογία – να επιδρά διαλυτικά.

Μιλώντας χθες στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ερωτηθείς για το κόμμα Τσίπρα κινήθηκε στην γραμμή «δεν απαντώ σε υποθέσεις». Παρέπεμψε στα όσα δήλωσε στη Le Monde ο Αλέξης Τσίπρας, ότι «ασχολείται με την συγγραφή του βιβλίου του και δεν σκέφτεται κάτι άλλο προς το παρόν». Από την άλλη, εμμέσως αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατακερματισμού» για τον οποίο μίλησε ο Φάμελλος, λέγοντας ότι υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση ακόμα και σε μια κατάσταση φθοράς διατηρεί διπλάσια απόσταση από το δεύτερο και τρίτο κόμμα και αυτό πρέπει να απαντηθεί, όπερ μεθερμηνευόμενον πρέπει να προχωρήσουν μέσα στο φθινόπωρο οι συνεργασίες.

Αν για τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι ο Τσίπρας να μην ιδρύσει ένα νέο κόμμα που δεν θα περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα θα είναι ανταγωνιστικό προς αυτόν για την Νέα Αριστερά, τα ζητήματα είναι πιο πολιτικά και ιδεολογικά.

Χαρίτσης: Δεν έχει νόημα μια εναλλακτική που δε θα είναι εναλλακτική

Ο Αλέξης Χαρίτσης δεν θέτει το επιχείρημα του κατακερματισμού σε πρώτο πλάνο, αλλά ασκεί κριτική στον Τσίπρα για απομάκρυνση από την Αριστερά και στροφή στο κέντρο με «θολές» διαχειριστικές λύσεις. Έχοντας διατυπώσει από την επομένη της ομιλίας στον Economist την κριτική αυτή, την επανέλαβε και κατά την τριήμερη παρουσία του στη ΔΕΘ.

Μάλιστα χθες, μιλώντας στο Open, έδειξε να μην τον ενδιαφέρει το εγχείρημα Τσίπρα, με βάση τα δείγματα γραφής μέχρι στιγμής. Εμφανίστηκε ακόμη πιο αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα καθώς όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια, απάντησε πως «Δεν έχει νόημα να συζητάμε για μία εναλλακτική που δεν θα είναι εναλλακτική. Δεν μας ενδιαφέρει μία λογική τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι». Το να φύγει ο Μητσοτάκης για να παραμείνει η πολιτική του για να παραμείνει μια παραπλήσια πολιτική απλώς με κάποιον άλλο κάποιος ο οποίος θα ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες για να γίνει πρωθυπουργός, δεν λέει απολύτως τίποτα». Στο ερώτημα αν με το τελευταίο εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα, διευκρίνισε ότι εννοεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις αλλά είναι σαφές πως η αιχμή απευθυνόταν και στον Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς αν ένα ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα επηρέαζει τις συνεργασίες απάντησε πως «επηρεάζει με έναν τρόπο που δεν βοηθά αυτή την προσπάθεια. Διότι η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πρόσωπα, σενάρια και παραφιλολογία και όχι στην ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης». Σημείωσε πως θα περίμενε να ακούσει μια πρόταση αντιπαραθετική προς τη δεξιά και δήλωσε πως η Νέα Αριστερά θα συνεργαστεί «με όσους έχουν μία αντιπαράθεση ουσίας με τη δεξιά».

