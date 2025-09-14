search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 16:37
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.09.2025 16:13

Μαρινάκης για εξαγγελίες Ανδρουλάκη: Ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε

14.09.2025 16:13
«Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα» τόνισε σε δήλωσή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

«Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε: «Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά. Αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: “πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;“».

«Αντί να πει αριθμό μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009»

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου “καλαθιού” του». Και σημείωσε: «Αντιθέτως, πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε ότι «η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα».

«Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” που απλώς… πρασίνισε», σχολίασε σκωπτικά.

ΣΥΡΙΖΑ: «Το κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη είναι εργαλείο σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης»

Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απόπειρα εμπρησμού περιπτέρου του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή

