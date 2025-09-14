search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.09.2025 12:05

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απόπειρα εμπρησμού περιπτέρου του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή

Απόπειρα εμπρησμού του περιπτέρου για την προβολή του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην περιοχή της Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η Οργάνωση Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ.

«Γνωρίζουμε ότι η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην περιοχή μας είναι καρφί στο μάτι τους και ειδικά όταν οι κομμουνιστές αυτή την περίοδο πρωτοστατούν στους αγώνες του λαού μας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, ενάντια στην γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει τη ζωή και το μέλλον της νέας γενιάς» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τους ενοχλεί που η ΚΝΕ πρωτοστατεί στους νεανικούς αγώνες, στους μαθητές και στους φοιτητές. Δεν αντέχουν, ότι σε λίγες μέρες δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας θα πλημυρίσουν τους χώρους του 51ου φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή, ότι από τις πρώτες μέρες της νέας σχολικής χρονιάς, το κάλεσμα της ΚΝΕ έχει πλατιά απήχηση, ειδικά στα σχολεία της Τούμπας» επισημαίνεται.

«Τέτοιες ενέργειες, που μόνο στόχο έχουν να τρομοκρατήσουν και να φοβίσουν το λαό και τη νεολαία, έχει αποδειχτεί ξανά και ξανά, ότι θα πέσουν στο κενό» υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Οργάνωσης Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ.

