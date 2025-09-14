89η ΔΕΘ: «Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει νίκη για εσάς» – LIVE η συνέντευξή Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

«Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, σημαίνει νίκη για εσάς» διαμήνυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με την οποία ολοκληρώνει την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση.

«Θέλουμε το προβάδισμα έστω και για μία ψήφο», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας: «Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κοροϊδεψα τον ελληνικό λαό, ούτε έχω προστάτες».

«Προσωπικά και το αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία μου δεν έχω σπόνσορες και χορηγούς, έχω όλους τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστώ με κάθε συμφέρον που επενδύει την κερδοφορία του στην υστέρηση της χώρας» επανέλαβε.

Απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως το «κοστολογημένο» πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «δίνει νόημα στη λέξη μεταρρύθμιση, να λειτουργεί η δικαιοσύνη, ο πυρήνας των αλλαγών ξεκινά από το ίδιο το κράτος».

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ»

Σε ερώτηση της εφημερίδας Μακεδονία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτήθηκε για το αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές.

«Αν δεν αλλάξει το κράτος, δεν θα πετύχουμε κάτι. Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνά από το ΠΑΣΟΚ γιατί έχουμε πρόγραμμα για δημόσια υγεία, δημόσια παιδία που φθίνουν, οι πολίτες βλέπουν ότι τα παιδιά τους χρειάζονται καλύτερο δημόσιο σχολεία, ότι απαιτούνται καλύτερα νοσοκομεία, το κόστος της στέγασης είναι απαγορευτικό».

«Έχουμε το πρόγραμμα» συνέχισε και επισήμανε ξανά, όπως και στην ομιλία του στη ΔΕΘ, πως αυτό δεν φτιάχτηκε από επικοινωνιολόγους και εταιρείες.

«Δεν έχω σπόνσορες, δεν εκπροσωπώ συμφέροντα, δεν έχω χορηγούς και αυτό αποδεικνύει πως έχω την ελευθερία να συγκρουστώ με κάθε συμφέρον (…)», επανέλαβε και τόνισε ότι «το κοινωνικό μέρισμα θα πάει στους πολίτες και τα υπερκέρδη θα μειωθούν».

«Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας»

Σε ερώτηση της εφημερίδας Τα Νέα, για δέσμευση μη συνεργασίας με τη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και εξήγησε τους λόγους. «Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας», απάντησε.

«Ο Μητσοτάκης δεν εκπροσωπεί τη μεσαία τάξη (…) Ο Τσίπρας με τον Καμμένο καταρράκωσαν τους θεσμούς. Και ο Μητσοτάκης οργάνωσε παρακράτος υποκλοπών. Δεν επέτρεπε στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Η αγορά δεν λειτουργεί – Τροχονόμος των ολιγοπωλίων η κυβέρνηση»

Σε ερώτηση του ALPHA, για τον πληθωρισμό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε πως πληθωρισμός και ακρίβεια έγιναν «εργαλείο πολιτικής γιατί από τους έμμεσους φόρους το κράτος παίρνει δισεκατομμύρια και επιστρέφει ένα μικρό ποσοστό στους πολίτες».

«Η αγορά δεν λειτουργεί, δεν υπάρχουν κανόνες. Η ελεύθερη αγορά που λέει η ΝΔ είναι μια ασύδοτη αγορά και αυτό φαίνεται. Γι’ αυτό και ο πληθωρισμός αντέχει. Αρα χρειάζονται κανόνες και έλεγχος», πρόσθεσε.

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης τη χαρακτήρισε «τροχονόμο των ολιγοπωλίων, που δεν έχει καμία διάθεση να τα περιορίσει με κανόνες στην αγορά».

«Εγώ δεν ήρθα στη ΔΕΘ για να μοιράσω τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από τη ΝΔ. Εγώ είχα ευθύνη να παρουσιάσω ένα άλλο σχέδιο για το κράτος, της ανάπτυξης και τους θεσμούς. Αυτό το μοντέλο θα φέρει καλύτερη ζωή, καλύτερη παραγωγή» σημείωσε.

«Παρουσίασα ένα άλλο σχέδιο. Σχέδιο που θα φέρει καλύτερη ζωή και περισσότερη παραγωγή», συνέχισε, τονίζοντας ότι «η προσοχή μας είναι για τα δημοσιονομικά της χώρας. Και έχουμε άλλο όραμα για την ανάπτυξη».

«Δεν παίζουμε παιχνίδια»

Σε ερώτηση του Mega, για τις πολιτικές συνεργασίες και τη φράση του για προβάδισμα έστω και για μια ψήφο στις επόμενες κάλπες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε:

Νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι νίκη για σας, λέω στο λαό. Ας προλάβουμε πριν είναι αργά».

«Έχω αποδείξει ότι όταν χρειαστεί είμαι έτοιμος να συνεργαστώ. Στο προσκήνιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια», διαμήνυσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του OPEN για τους χορηγούς και τα συμφέροντα, αλλά και για την αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Αλέξη Τσίπρα από το βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κοροϊδεψα τον ελληνικό λαό, ούτε έχω προστάτες».

«Κοστολογημένες και με κοινωνικές προτεραιότητες οι εξαγγελίες»

Σε ερώτηση της εφημερίδα «Το Βήμα», για τις κυβερνητικές πηγές που έκαναν λόγο για «πράσινα λεφτόδεντρα» αναφερόμενες στις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεωκοπία στην Ελλάδα και οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση να λέει τέτοια πράγματα περί μνημονίων, ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνιο. Εμείς θυσιαστήκαμε για να μείνει η χώρα στο ευρώ».

«Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια», είπε, προσθέτοντας «ότι το δελτίο της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο».

«Γιατί δεν είπαμε για 14ο μισθό, που ακούγεται τόσο καλά; Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών πολιτικών αναγκών».

«Γνωρίζουμε τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες Λέμε νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν μπορούν να ζήσουν. Ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιος εισοδηματικά. Χρειάζεται και κίνητρο. Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα και κοστολογημένα», επισήμανε.

«Δεν έχουμε τα ίδια όπλα με την κυβέρνηση»

Σε ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών για το πολιτικό κλίμα σε σχέση με τους στόχους του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος αφού διερωτήθηκε: «Ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ; Το ΠΑΣΟΚ», είπε: «Κάνουμε αντιπολίτευση. Υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν έχουμε όμως τα ίδια όπλα με την κυβέρνηση. Έχουμε καταρράκωση της ποιότητας της Δημοκρατίας».

«Να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας ο Νετανιάχου»

Σε ερώτηση του news247.gr για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και αν αυτό που αποκαλούμε εθνικό συμφέρον προϋποθέτει την αποδοχή της πολιτικής Νετανιάχου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Αυτή η παράταξη με τον Ανδρέα Παπανδρέου οικοδόμησε σχέσεις φιλίας με τους αραβικούς λαούς και τον λαό της Παλαιστίνης. Με τον Γιώργο Παπανδρέου οικοδόμησε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Η ίδια παράταξη γιατί βλέπει συνολικά».

«Στρατηγική σχέση με δεν σημαίνει συνενοχή. Καταδικάσαμε το xτύπημα της Χαμάς. Καταδικάζουμε και το κράτος-τρομοκράτη. Να απολογηθεί ο Νετανιάχου στο Διεθνές Δικαστήριο για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πήρα την πρωτοβουλία για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους».

«Δεν μιλάμε για αφανισμό του Ισραήλ δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό. Δεν μιλάω για τα αιτήματα τζιχαντιστικών οργανώσεων. Στρατηγική σχέση υπάρχει με το Ισραήλ. Την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει Νετανιάχου. Άλλο στρατηγική σχέση άλλο συνενοχή», απάντησε σε άλλο ερώτημα για το ίδια θέμα.

Σε τρίτο ερώτημα για τη γενοκτονία στη Γάζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και, εκτός από το εμπάργκο όπλων, ζήτησε να επιβληθούν και οικονομικές κυρώσεις για να ασκηθεί πίεση.

Για την επιστροφή Τσίπρα

Ερώτηση του iefimerida.gr για την επιστροφή Τσίπρα και τη ζημιά που μπορεί να κάνει στο ΠΑΣΟΚ αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε: «Αν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ή διασπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Δεν θα μπω σε καμία συζήτηση για να διευκολύνω τη ΝΔ να αλλάξει την ατζέντα. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα, είναι ένα κόμμα χτισμένο σε πολύ γερά θεμέλια και με σκληρό μέταλλο. Μείναμε πολλοί στα δύσκολα», επισήμανε.

«Σε αυτή τη συγκυρία, ο στόχος είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή», διαμήνυσε.

«Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο»

Σε ερώτηση του ΣΚΑΪ για τις πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσε να συνεργαστεί, απάντησε: «Δεν κάνω το Νοστράδαμο γιατί δεν ξέρω το εκλογικό αποτέλεσμα. Να είμαστε μπροστά από τη ΝΔ, έστω και με μία ψήφο. Ετσι ο τόπος θα αποκτήσει άλλη κυβέρνηση».

«Κοστολογήσαμε όλα μας τα μέτρα»

Απαντώντας σε ερώτηση του Action24 για τον 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως η κυβέρνηση «θέλει υποβαθμισμένο το δημόσιο τομέα. Εχουμε άλλες προτεραιότητες. Θα έχουμε τα έσοδα για να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές μας. Κοστολογήσαμε όλα μας τα μέτρα».

«Την αλήθεια την είπε ο κ. Πιερρακάκης “και να τα είχαμε τα λεφτά δεν θα δίναμε 13ο μισθό“», τόνισε.

«Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη – Είναι ικανοί για όλα»

Σε ερώτηση των εφημερίδων Παραπολιτικά και Καρφί, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως περιμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Μυλωνάκη.

«Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη. Είναι ικανοί για όλα. Οι στενότεροί του συνεργάτες έχουν γίνει πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχει εκθέσει διεθνώς τη χώρα. Δεν έχουν κανένα σεβασμό στην κοινωνία» είπε.

Σε δεύτερο ερώτημα για τη φράση η «Ελλάδα δεν πωλείται», ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως «η στέγαση δεν γίνεται να είναι μπίζνα για λόγους. Είναι δέσμευση».

«Τα ενεργειακά θέλουν σχέδιο και μομέντουμ»

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για τις καθυστερήσεις στους υδρογονάνθρακες και τη Chevron, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως «τα ενεργειακά θέλουν σχέδιο και μομέντουμ». Χαρακτήρισε, ωστόσο, τη σύμβαση με τη Chevron θετικό βήμα, προσθέτοντας ωστόσο πως «θα πρέπει να έχει σημαντικό όφελος για τη χώρα».

«Εμείς καθορίσαμε με νόμο του 2011 τα όρια της ΑΟΖ. Γιατί από το 2011 μέχρι σήμερα δεν έγιναν βήματα; Ξέρετε πόσο κόστισε η καθυστέρηση στον ελληνικό λαό;» διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης

«Έχουμε χρέος να μηδενίσουμε τον ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα»

Σε ερώτηση του Star για την ακρίβεια και τα είδη που σκοπεύει να μειώσει τον ΦΠΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Εχουμε χρέος να μηδενίσουμε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Στο ρύζι και τις πατάτες θα πάει στο 6%. Το κόστος δεν είναι μεγάλο. Για να περάσει στις τιμές υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Η κυβέρνηση δεν θέλει να ελέγξει την αγορά».

«Αν χάσουμε τη μάχη του κράτους, δεν θα πετύχουμε τα υπόλοιπα. Το ΑΣΕΠ να κάνει την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό που εμπιστεύονται οι Ελληνες», απάντησε σε ερώτηση της ΕΡΤ.

«Το κράτος είναι υπηρέτης του πολίτη, πολίτης του δημοσίου συμφέροντος», συνέχισε παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ.

«Η δημόσια διένεξη Ελλάδας-Κύπρου εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση»

Σε ερώτηση του Βεργίνα TV, για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και τη φράση του πρωθυπουργού ότι είναι η Κύπρος είναι η μεγάλη ωφελημένη, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «πρέπει να υπάρχει ενιαίο αμυντικό δόγμα μέσω ευρωπαϊκής άμυνας με την Κύπρο. Να περιφρουρεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Η Τουρκία δεν έχει θέση στη αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ».

«Η δημόσια διένεξη Ελλάδας-Κύπρου εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Γι’ αυτό λέμε πολιτική αλλαγή σε όλα», τόνισε.

«Δημογραφική ανάταση χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει»

«Δημογραφική ανάταση χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει», υπογράμμισε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. «Οι οριζόντιες πολιτικές αποτυγχάνουν λόγω της γεωγραφίας της χώρας. Η ορεινότητα και η νησιωτικότητα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψιν», πρόσθεσε με έμφαση.

«Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν καταρρεύσει»

Σε ερώτηση για τη Θεσσαλία και τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel, ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε πως το σχέδιο ανάταξης της Θεσσαλίας θα έπρεπε να αναλάβει μία task force «Καθυστέρησαν όλα, έγιναν ελάχιστα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν καταρρεύσει γι’ αυτό προκύπτουν οιζωονόσοι», επισήμανε.

«Θα είμαστε στο μέσο του όρο του ΟΟΣΑ στο μέγεθος των κυβερνητικών σχημάτων. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου.

«Οι servicers επενδύουν στην εξόντωση όχι στη ρύθμιση»

Σε ερώτηση για τα δάνεια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήγησε πως το μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχει όριο. «Στο ιδιωτικό χρέος προτείναμε τις 120 δόσεις γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση. Οι servicers επενδύουν στην εξόντωση όχι στη ρύθμιση. Κάποιοι τους έφεραν στην Ελλάδα χωρίς κανόνες», τόνισε.

Ο εκλογικός νόμος και τα νησιά Φίτζι

«Η ΝΔ έχει μόνο μία έγνοια. Να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Και να φέρει νόμο που ισχύει μόνο στα νησιά Φίτζι, να εκλέγονται δήμαρχοι με 20%. Θέλουν απλώς να ελέγξουν απόλυτα τους δήμους», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

«Ο λαός θα ψηφίσει, θα αποφασίσει και αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Όποιος θέλει μπορεί να συζητήσει μαζί μας. Εχουμε πρόγραμμα γενναίας πολιτικής αλλαγής», πρόσθεσε.

«Θέλουμε νόμιμους μετανάστες»

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως «δεν θα επιλέξουμε μεταξύ του “θάλασσα δεν έχει σύνορα” και του Πλεύρη».

«Θέλουμε νόμιμους μετανάστες με μαθητεία και ενσωμάτωση. Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει από την έλλειψη εργατικών χεριών. Αλλά και οι κοινωνίες έχουν όρια», εξήγησε.

«Να σταματήσει η αιμορραγία»

«Οι άνθρωποι που έφυγαν από τη χώρα είναι δύσκολο να επιστρέψουν άμεσα. Το θέμα είναι να σταματήσει η αιμορραγία. Για να επιστρέψουν χρειάζεται μία άλλη προσέγγιση. Για να πάει κάποιος σ’ ένα νησί να εργαστεί, πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα καλό νοσοκομείο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ερώτημα άλλου δημοσιογράφου.

«Να δώσουμε βάρος στο αξιοβίωτο στα νησιά και ιδιαίτερα στα μικρά. Γι’ αυτό λέμε να επιστρέφει η διαφορά του ΦΠΑ στους κατοίκους, για να βελτιώνεται η ζωή τους», επισήμανε.

«Το αγροτικό πετρέλαιο πρέπει να είναι αφορολόγητο από την αντλία», ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Όχι» στην ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων

«Λέμε όχι στην ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων. Η απολιγνιτοποίηση με απασχολεί και προσωπικά. Κάποιο εγκλημάτησαν εναντίον της Δυτικής Μακεδονίας», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Δεν γίνεται πράσινη μετάβαση χωρίς δίκτυο και αποθήκευση. Τα δίκτυα πήγαν κυρίως στους μεγάλους. Δεν έγιναν επενδύσεις στο δίκτυο», ανέφερε.

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

«Θέλουμε δημόσια πανεπιστήμια ως πυλώνα αλλά στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λίγα και καλά. Με κάμπους και έρευνα. Οχι σε πολυκατοικίες, κολέγια», απάντησε σε σχετικό ερώτημα ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως «το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ισχυρό».

Διαβάστε επίσης:

«Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο»: Η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Μητσοτάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό

«Αμφιβάλλουμε ότι θέλει όντως εκλογές»: Κυβερνητικές πηγές για εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ