Φωτιά στην Πάτρα: Η Πυροσβεστική αποκλείει εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου – Θύελλα για τη συνεχιζόμενη κράτηση των δύο εθελοντών

Και δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής αποκλείει το ενδεχόμενο εμπρησμού για τη φωτιά που ξέσπασε το καλοκαίρι στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, προσδίδοντας… καφκικά χαρακτηριστικά στη συνεχιζόμενη κράτηση των δύο νέων που είχαν κατηγορηθεί για την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή», η Πυροσβεστική στο δεύτερο πόρισμά της αναφέρει ότι η φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην περιοχή κοντά στο Γηροκομείο δεν ήταν νέο μέτωπο, αλλά μια δεύτερη εστία που δημιουργήθηκε από καύτρες προερχόμενες από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς –μαινόταν μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα– και οι οποίες ταξίδεψαν με τη βοήθεια του ανέμου.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή η Πυροσβεστική υποστηρίζει την εκδοχή της κηλίδωσης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην οδό Αγ. Τρύφωνος, αναφέροντας ότι «αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια κατευθύνθηκαν νοτίως του εν λόγω οικοπεδικού χώρου και δημιούργησαν νέα εστία πυρκαγιάς. Βάσει πυροσβεστικής εμπειρίας μας η αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης». Το δεύτερο πόρισμα έρχεται μετά από εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και η οποία ζήτησε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) να απαντήσει σε εννέα συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά.

Οι πληροφορίες από την αναλυτική έκθεση είναι συντριπτικές: η ΔΑΕΕ επισημαίνει ότι η εστία που φαίνεται στην αρχή του βίντεο μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα ότι αποτελεί εξέλιξη του μετώπου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 12η Αυγούστου στην περιοχή Συχαινά και το οποίο εξαιτίας των ισχυρών ανατολικών ανέμων έφτασε την επόμενη ημέρα στην περιοχή του Γηροκομείου. Την εκδοχή της κηλίδωσης ενισχύει και η επισήμανση της ΔΑΕΕ ότι στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν πλαστικά μπουκάλια ή υπολείμματα πλαστικών μπουκαλιών και γενικά αντικείμενα που ενδεχομένως να σχετίζονταν με την έναρξη της πυρκαγιάς στο οικόπεδο της Αγ. Τρύφωνος.

Το πόρισμα της ΔΑΕΕ ενισχύει ακόμα περισσότερο την αίσθηση ότι οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για εμπρησμό βιώνουν έναν καφκικό εφιάλτη, στηριγμένο στη μαρτυρία ενός φωτογράφου που βρισκόταν μακριά από το σημείο και δήλωσε ότι είδε τον 25χρονο να σκύβει στο χωράφι δευτερόλεπτα προτού ξεσπάσει η φωτιά, τη στιγμή που μάρτυρες που έδιναν μαζί με τους δύο νέους μάχη με τη φωτιά επιβεβαιώνουν ότι ήταν εθελοντές που πάλεψαν για να αποτρέψουν τις φλόγες να απειλήσουν τους συμπολίτες τους.

Πλέον, με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, η υπεράσπιστη των δύο νέων θα υποβάλλει αμέσως αίτημα για την αποφυλάκισή τους και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η δικαιοσύνη…

