25.08.2025 21:44

Φωτιά στην Πάτρα: Πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής επιβεβαιώνει τις σοβαρές ενστάσεις για την προφυλάκιση του 21χρονου και του 25χρονου

25.08.2025 21:44
foties

Ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω από την προφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό σχετικά με τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο 25χρονος, ο οποίος βρέθηκε πρώτος στη φυλακή στις 13 Αυγούστου, όσο και ο 21χρονος, τονίζουν πως βρέθηκαν στην περιοχή για να βοηθήσουν στην κατάσβεση, ενώ στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το επιβεβαιώνουν και αμφισβητούν ανοιχτά την ενοχή τους.

Για τον 25χρονο, το μοναδικό «στοιχείο» που χρησιμοποιείται είναι μια αμφιλεγόμενη θολή φωτογραφία, που τον δείχνει στο κέντρο ενός χωραφιού, ενώ και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δεν εντόπισε κάποιο υπόλειμμα εμπρηστικού μηχανισμού, αλλά και ούτε ίχνη άλλης ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση.

Τον ισχυρισμό αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, ο οποίος με ανάρτησή του στο X, κατηγορεί ευθέως πυροσβέστη της Πάτρας ότι πήγε αυτοβούλως στην ανακρίτρια να καταθέσει ψευδή στοιχεία για να θολώσει την υπόθεση με τους δύο εθελοντές πυρόσβεσης.

Όπως τονίζει ο κ. Γκουρμπάτσης ο ρόλος του συγκεκριμένου άνδρα είναι να «καλύψει» το φιάσκο της ΕΛΑΣ, όπως το ονόμασε, με τη σύλληψη των δύο ανδρών, 21 και 25 ετών.

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

