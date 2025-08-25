Ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω από την προφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό σχετικά με τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο 25χρονος, ο οποίος βρέθηκε πρώτος στη φυλακή στις 13 Αυγούστου, όσο και ο 21χρονος, τονίζουν πως βρέθηκαν στην περιοχή για να βοηθήσουν στην κατάσβεση, ενώ στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το επιβεβαιώνουν και αμφισβητούν ανοιχτά την ενοχή τους.

Για τον 25χρονο, το μοναδικό «στοιχείο» που χρησιμοποιείται είναι μια αμφιλεγόμενη θολή φωτογραφία, που τον δείχνει στο κέντρο ενός χωραφιού, ενώ και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δεν εντόπισε κάποιο υπόλειμμα εμπρηστικού μηχανισμού, αλλά και ούτε ίχνη άλλης ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση.

Τον ισχυρισμό αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, ο οποίος με ανάρτησή του στο X, κατηγορεί ευθέως πυροσβέστη της Πάτρας ότι πήγε αυτοβούλως στην ανακρίτρια να καταθέσει ψευδή στοιχεία για να θολώσει την υπόθεση με τους δύο εθελοντές πυρόσβεσης.

Όπως τονίζει ο κ. Γκουρμπάτσης ο ρόλος του συγκεκριμένου άνδρα είναι να «καλύψει» το φιάσκο της ΕΛΑΣ, όπως το ονόμασε, με τη σύλληψη των δύο ανδρών, 21 και 25 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο