Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

Δυναμικό ξεκίνημα για τη χρονιά, με αύξηση κατά 4,9% στα έσοδα και κατά 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) – σύμφωνα με τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ~3% για το 2026

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους, αυξημένα κατά 5,5% στο τρίμηνο – Οι καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6%, καταγράφοντας ρεκόρ ανάπτυξης

Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα κατά 1,1%, με ισχυρές επιδόσεις σε FTTH, FWA και τηλεόραση

Ισχυρή ανάπτυξη στο FTTH με τους συνδρομητές να ανέρχονται σε 625 χιλ.- ακόμη ένα τρίμηνο με προσθήκες ρεκόρ πάνω από 58 χιλ.

Διαθεσιμότητα FTTH σε πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με τη διείσδυση να αυξάνεται σε 39% – Εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB

Θα προσαρμοστεί σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων (TKRM)

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Κύκλος Εργασιών 859,4 818,9 +4,9% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 338,4 329,1 +2,8% Περιθώριο (%) 39,4% 40,2% -0,8 μον EBIT 188,9 188,0 +0,5% Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 138,2 151,8 -9,0% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3492 0,3745 -6,8% Προσαρμοσμένα Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 153,6 162,3 -5,4% Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 108,5 117,4 -7,6% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 60,4 106,2 – 43,1% Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 551,0 549,6 +0,3% Καθαρός δανεισμός 519,1 561,7 -7,6%

Σημείωση: Σε συνέχεια πώλησης της TELEKOMROMANIAMOBILECOMMUNICATIONS (TKRM), όλα τα στοιχεία για το 2025, (εκτός από τον ισολογισμό 2025) είναι προσαρμοσμένα, ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες για το 2025 (μέχρι και την ημερομηνία πώλησης).

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου σηματοδοτούν ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική μας και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, που εστιάζει στην επιτάχυνση τόσο της ανάπτυξής μας, όσο και της ψηφιακοποίησης της χώρας. Τα έσοδα και το EBITDA κατέγραψαν αύξηση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, το ICT, αλλά και τις θετικές τάσεις στη σταθερή. Η συνεχής επέκταση του δικτύου FTTH υποστηρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ρεκόρ συνδέσεων FTTH που σημειώσαμε. Παράλληλα, διευρύναμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας εντός του σπιτιού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίησή μας και την εμπειρία πελάτη. Η κινητή διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να μεταβαίνουν σε προγράμματα συμβολαίου και σε πακέτα δεδομένων υψηλότερης αξίας. Το ICT κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας του B2B αναμένεται να επωφεληθεί από τη διάθεση κατά το τρίμηνο υπηρεσιών Business Cloud, που δίνουν ώθηση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις.

Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, αξιοποιώντας τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου και τη δύναμη του Ομίλου TELEKOM για να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2026 και θα δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους οικονομικούς του στόχους. Η ηγετική θέση του ΟΤΕ στο δίκτυο οπτικών ινών, στο δίκτυο κινητής, στην τηλεόραση και στο ICT, καθώς και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο non-core υπηρεσιών του, αποτελούν μοχλούς για τη συνεχή υποστήριξη των μελλοντικών στόχων. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ και τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης. Ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Στην κινητή, η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου 5G Stand Alone, και οι πελάτες συνεχίζουν να αυξάνουν τη χρήση δεδομένων. Στο ICT, ο ΟΤΕ αναμένει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον συγκεκριμένο τομέα. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2025 εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά σε πολλαπλές λειτουργίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του IT, της Διαχείρισης Δικτύου, των Call Centers και της εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας τις λειτουργικές αποδόσεις.

Στόχοι 2026–Διατήρηση

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ( FCF ): Ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €750 εκατ. περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570 εκατ. – €580 εκατ.

Ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €750 εκατ. περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570 εκατ. – €580 εκατ. Επενδύσεις ( CAPEX ): Οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα €600 εκατ., καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA).

Οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα €600 εκατ., καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA). Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του EBITDA σε περίπου 3%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Κύκλος Εργασιών 859,4 818,9 4,9% Έσοδα λιανικής σταθερής 232,9 230,4 +1,1% συμπ. Data Com. 258,0 253,8 +1,7% Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 257,9 244,5 +5,5% Έσοδα χονδρικής 85,5 141,8 -39,7% Λοιπά Έσοδα 283,1 202,2 +40,0% εκ των οποίων System Solutions 162,0 91,9 +76,3% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 338,4 329,1 +2,8% Περιθώριο (%) 39,4% 40,2% -0,8 μον

Τα έσοδα το Α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €859,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 4,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από System Solutions, την ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή και τις θετικές τάσεις στη σταθερή, αντισταθμίζοντας τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,1% το Α’ τρίμηνο 2026 αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική. Οι επιδόσεις υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου FTTH και την αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου UFBB αναμένεται να καλύψει περαιτέρω τις ανάγκες συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές και να ενισχύσει τη διείσδυση των υπηρεσιών FTTH. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν έως σήμερα επαρκείς ευρυζωνικές υποδομές ή όπου οι πελάτες κατέφευγαν σε εναλλακτικές λύσεις. Η τηλεόραση συνέχισε να σημειώνει ισχυρές επιδόσεις, καταγράφοντας σημαντική ετήσια ανάπτυξη, ενώ η υιοθέτηση του 5G WiFi —της υπηρεσίας FWA που λανσαρίστηκε πέρυσι— συνέχισε να αυξάνεται.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 5,5% το Α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ισχυρή επίδοση. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις υπηρεσιών συμβολαίου, χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε προγράμματα συμβολαίου, καθώς και στη μετάβαση πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εσόδων. Επιπλέον, η Εταιρεία εισήγαγε πρόσφατα ενισχυμένα πακέτα στα ψηφιακά της κανάλια για την καρτοκινητή.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 39,7% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την αναμενόμενη μείωση εσόδων από τη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου διεθνή κίνηση, λόγω της σταδιακής παύσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση τα επόμενα δύο χρόνια. Τα έσοδα από εγχώριες ροές χονδρικής παρέμειναν, σε γενικές γραμμές, ευθυγραμμισμένα με τις πρόσφατες τάσεις, λόγω της ανάπτυξης υποδομών των υπόλοιπων παρόχων. Η επίδραση αυτή μετριάζεται από την αυξανόμενη χρήση της υποδομής FTTH του ΟΤΕ από άλλους παρόχους.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 40,0% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από System Solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 76,3% στο τρίμηνο. Εν όψει της αναμενόμενης σταδιακής λήξης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιταχύνουν τις ενέργειές τους για την εξασφάλιση πόρων για έργα ψηφιακοποίησης, ενώ ο ΟΤΕ συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως κορυφαίος system integrator, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε πολλαπλούς τομείς. Επιπλέον, η Εταιρεία λάνσαρε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων υπηρεσιών Data Center, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών GPU-as-a-Service για έργα τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποδοτικά, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, συμβατό με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ενισχύοντας την καινοτομία και την εθνική ψηφιακή κυριαρχία.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €509 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά €32,5 εκατ. σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων. Αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως υψηλότερα κόστη που σχετίζονται με το ICT, την αύξηση συνδρομητών FTTH καθώς και αυξημένα κόστη marketing.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω κατά 2,8%, στα €338,4 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 39,4%, έναντι 40,2% το Α’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμβολής εσόδων από δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους και ειδικότερα της αύξησης των εσόδων από System Solutions. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις, ιδίως στο κόστος προσωπικού, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση ορισμένων αυξήσεων κόστους κατά την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €188,9 εκατ., αυξημένα κατά 0,5% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από υψηλότερο κόστος προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης — τα οποία υλοποιήθηκαν νωρίτερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος — καθώς και από αυξημένες αποσβέσεις.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €153,6 εκατ. στο τρίμηνο, σε σύγκριση με €162,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2025, λόγω μιας εφάπαξ επιστροφής φόρου ύψους €10,5 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2025, που σχετιζόταν με παρακρατούμενο φόρο επί μερισμάτων θυγατρικής εξωτερικού από το 2019.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €108,5 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2026 μειωμένες κατά 7,6% σε σύγκριση το Α’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες επενδύσεις για τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH — καλύπτοντας πλέον πάνω από 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά — καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G Wifi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €60,4 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με €106,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος στις αρχές του 2026, που σχετίζονται με δόσεις προηγούμενων ετών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ομαλοποιηθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα και η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2026 διαμορφώθηκε σε €519,1 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση, ενώ το Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιλογές αναχρηματοδότησης για το εν λόγω ομόλογο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής

Συνδέσεις Σταθερής 2.577.224 2.602.662 –1,0% (25.438) (10.790) Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.385.262 2.382.334 +0,1% 2.928 (3.325) FTTH 625.234 430.406 +45,3% 194.828 58.482 FWA 100.231 34.516 +190,4% 65.715 17.318 Συνδρομητές τηλεόρασης 792.463 733.217 +8,1% 59.246 15.366

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής

Συνδρομητές Συμβολαίου 3.085.855 2.868.468 +7,6% 217.387 50.506 Συνδρομητές Καρτοκινητής 3.969.460 4.237.733 –6,3% (268.273) (72.134)

FTTH: Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ συνέχισε να ενισχύει δυναμικά την πελατειακή βάση του FTTH, καταγράφοντας ρεκόρ καθαρών συνδέσεων άνω των 58 χιλιάδων. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 625 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 26% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 18% ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 53%. Η αυξανόμενη διείσδυση του FTTH ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπερυψηλές και αξιόπιστες ταχύτητες, καθώς και την συνεχιζόμενη επέκταση της υποδομής FTTH. Επιπλέον, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο παύσης πωλήσεων FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH ενισχύει περαιτέρω την υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH. Η διείσδυση των οπτικών ινών οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της ηγετικής θέσης του ΟΤΕ στην αγορά. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως το Fiber to the Room (FTTR), το οποίο επεκτείνει την οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και της επιχείρησης, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία προς τον πελάτη, καθώς και με άλλες λύσεις συνδεσιμότητας Wi-Fi στο σπίτι, όπως το σύστημα Wifi Mesh, που βελτιώνουν την εμπειρία WiFi και υποστηρίζουν τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφοροποίηση απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η αυξανομένη ζήτηση υπηρεσιών FTTH αποτυπώνεται στην όλο και μεγαλύτερη αξιοποίηση της υποδομής του ΟΤΕ. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των εμπορικά διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 39%, από 29% ένα χρόνο πριν. Το 82% των πελατών FTTH του ΟΤΕ χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ, ενώ το 48% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζεται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 44% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται κυρίως στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ των βασικών παρόχων της αγοράς. Η αυξανόμενη χρήση των FTTH υποδομών του ΟΤΕ υποστηρίζει τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, αντισταθμίζοντας τις απώλειες γραμμών χονδρικής σε περιοχές όπου οι ανταγωνιστές έχουν αναπτύξει δικά τους δίκτυα FTTH.

Ο ΟΤΕ παραμένει πρωτοπόρος στην ανάπτυξη υποδομών οπτικής ίνας στην Ελλάδα, ισχυροποιώντας την ηγετική του θέση στην αγορά. Στο τέλος Μαρτίου 2026, η Εταιρεία είχε φέρει την οπτική ίνα σε περισσότερα από 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ στοχεύει σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026. Το τελευταίο διάστημα, ξεκίνησε η εμπορική διάθεση υπηρεσιών FTTH στο πλαίσιο του έργου UFBB, με ταχύτητες έως και 1Gbps σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Η εξέλιξη αυτή είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το όραμα του ΟΤΕ για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, καθώς η συνεχιζόμενη επέκταση των υποδομών του συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της κατάταξης της χώρας στον δείκτη Speedtest Global Index της Ookla για τις επιδόσεις στη σταθερή ευρυζωνικότητα.

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες – FixedWirelessAccess (FWA): Η υπηρεσία COSMOTE 5G WiFi, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω των προηγμένων δικτύων 5G και 5G+ του ΟΤΕ, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η υιοθέτηση της υπηρεσίας FWA συνεχίστηκε δυναμικά, με τη συνολική βάση συνδρομητών να φτάνει τις 100 χιλιάδες από 35 χιλιάδες το Α’ τρίμηνο του 2025. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA υποστηρίζει τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση, επιτρέποντας στον ΟΤΕ να θωρακίσει το μερίδιό του στην αγορά.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Στο τέλος Μαρτίου 2026, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 792 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,1%. Ο ΟΤΕ προσέλκυσε 15 χιλιάδες νέους συνδρομητές στο τρίμηνο, διπλάσιους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το πλήρες αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10% που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων, σημειώνοντας 51 χιλιάδες προσθήκες πελατών, αυξάνοντας τη βάση σε 3,1 εκατ., καταγράφοντας ρεκόρ ανάπτυξης στο 7,6%. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, ενισχύοντας το μικτό ARPU της κινητής. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν το 56% της συνολικής βάσης κινητής – ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια. Η δυναμική της κινητής υποστηρίζεται από την υπεροχή του δικτύου, τις ελκυστικές υπηρεσίες που προσφέρει και την δυνατότητα της Εταιρείας να προσφέρει συνδυαστικά πακέτα κινητής, σταθερής, τηλεόρασης και ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση μηνιαία χρήση να διαμορφώνεται στα 19,3GB στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 22% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διείσδυση συσκευών 5G στη συνολική ενεργή βάση αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το 47%.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του, γεγονός που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά και την άριστη εμπειρία πελάτη. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) έχει ξεπεράσει το 79%. Οι διακρίσεις από Ookla, umlaut και Opensignal επιβεβαιώνουν την ποιότητα και αξιοπιστία των δικτυών του ΟΤΕ, ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών, την αναπτυξιακή δυναμική και τη διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ο ΟΤΕ απέκτησε το 100% των μετοχών της TEΡNAFIBER Α.Ε. (μετονομάστηκε σε UltrafastOTE 2)

Την 29η Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε απέκτησε το υπόλοιπο 49,9% της TEΡNA FIBER ΑΕ από την GRID TELECOM M.A.E. Την 5η Νοεμβρίου 2025, ο OTE είχε αποκτήσει από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε, το 100% της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε, η οποία κατέχει το 50,1% των μετοχών της TEΡNA FIBER AE. Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, ο ΟΤΕ κατέχει, μέσω της 100% θυγατρικής του ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε, το 100% των μετοχών της εταιρείας TEΡNA FIBER ΑΕ. Οι συναλλαγές έλαβαν τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ την 25η Φεβρουαρίου 2026 ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία, ευθυγραμμίζοντας την απόφαση για Πολιτική Αμοιβών με τις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές.

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους για το 2026

Σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. την 25η Φεβρουαρίου 2026, ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει το 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε συμφωνίες παραχώρησης. Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε €532 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €355 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €177 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε συμφωνίες παραχώρησης. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε €0,8777 και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δεν δικαιούνται μέρισμα. Συνεπώς, το μέρισμα που θα αντιστοιχεί σε αυτές τις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών – Πρόγραμμα ‘’OTE Shares Award Plan’’

Κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 9 Ιανουαρίου 2026, οπότε και ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 236.283 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €16,88 ανά μετοχή. Στις 2 Μαρτίου 2026, ξεκίνησε ο πρώτος χρόνος του προγράμματος SBB 2026-2028. Κατά την περίοδο από 2 Μαρτίου έως 7 Μαΐου 2026, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 2.154.370 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €17,22 ανά μετοχή.

Στις 7 Μαΐου 2026, η Εταιρεία κατείχε 9.951.384 ίδιες μετοχές. Από το σύνολο αυτό, 9.799.155 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 2 Μαΐου 2025 έως 30 Απριλίου 2026, και θα προταθούν προς ακύρωση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 9 Ιουνίου 2026.

Στις 21 Ιανουαρίου 2026 η Εταιρεία απέκτησε 11.329 ίδιες μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν σε εργαζομένους και/ή μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και/ή συνδεδεμένης εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινήτρου OTE Shares Award Plan για το 2025.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Μαρτίου 2026 και της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 και συγκριτική με το 2025 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 και συγκριτική με το 2025

Τα έσοδα από πελάτες FMS που προηγουμένως καταγράφονταν στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, πλέον περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες λιανικής σταθερής. Τα στοιχεία του 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως.

Oι πελάτες FMS που προηγουμένως καταγράφονταν στους πελάτες συμβολαίου κινητής περιλαμβάνονται πλέον στη σταθερή, το broadband και το FWA, όπου καταγράφονται επίσης και οι συνδρομητές 5G WiFi. Τα στοιχεία του 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως.