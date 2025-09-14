Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

Απάντηση στην εφημερίδα Documento έδωσε με ανάρτησή του στα social media ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Αναφερόμενος σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας του Κώστα Βαξεβάνη, με τίτλο «Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέσι», ο κ. Μυλώνακης επισήμανε: «Για μια ακόμη φορά, οι “νεκροθάφτες” του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της Novartis, οι οποίοι για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους έστησαν κουκουλοφόρους μάρτυρες που σήμερα δικάζονται ως ψευδομάρτυρες, χτίζουν το νέο φορτίο με “τόνους ξυλολίου” που δεν είναι άλλο από τη δήθεν συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση».

«Επιχειρούν και πάλι, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

“Μεγάλη τιμή μου επιφυλάσσει και σήμερα το Documento. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε και φαντάζομαι ούτε η τελευταία.



Αντί απαντήσεως επισυνάπτω το link της αναλυτικής απάντησης που έδωσα πριν από ημέρες στην ανάρτηση της κας Κωνσταντοπούλου… — George Mylonakis (@georgemilon) September 14, 2025

“Μεγάλη τιμή μου επιφυλάσσει και σήμερα το Documento. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε και φαντάζομαι ούτε η τελευταία.

Αντί απαντήσεως επισυνάπτω το link της αναλυτικής απάντησης που έδωσα πριν από ημέρες στην ανάρτηση της κας Κωνσταντοπούλου καθώς το περιεχόμενο της απαντά και καλύπτει πλήρως τους ίδιους ψευδείς και αστήρικτους ισχυρισμούς που δήθεν “αποκαλύπτει” σήμερα η γνωστή για την «αντικειμενικότητα» της εφημερίδα.

Εδώ η σχετική απάντηση: https://www.facebook.com/share/p/1B34Db4S4Y/

Το μόνο πρόσθετο στοιχείο του σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη με τον άκρως παραπλανητικό τίτλο «Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέσι», είναι ότι η εφημερίδα υπέβαλε εναντίον μου μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γεγονός που έμμεσα είχε προαναγγείλει η κα Κωνσταντοπούλου τις προηγούμενες ημέρες.

Καμία Εισαγγελία λοιπόν δεν είναι στην «πόρτα» μου. Ο κ. Βαξεβάνης προσπαθεί με αστήρικτες μηνυτήριες αναφορές της απελπισίας να τη φέρει και είναι ο ίδιος που και πάλι λειτουργεί ως «πολιτικός λαγός». Δεν είναι η πρώτη του φορά άλλωστε. Τα ίδια είχε κάνει και με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλλει εναντίον του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινού Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκονταν ο περίφημος υπουργός κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι δεν τους βγαίνει τίποτα πολιτικά.

Χωρίς προτάσεις και λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, καταφεύγουν στην προσφιλή μέθοδο της λάσπης.

Έτσι, για μια ακόμη φορά, οι “νεκροθάφτες” του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της Novartis, οι οποίοι για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους έστησαν κουκουλοφόρους μάρτυρες που σήμερα δικάζονται ως ψευδομάρτυρες, χτίζουν το νέο φορτίο με «τόνους ξυλολίου» που δεν είναι άλλο από τη δήθεν συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση.

Επιχειρούν και πάλι, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκεια τους.

Ξεχνούν όμως ένα πράγμα.

Όλες οι έρευνες, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που κατέληξαν στην άσκηση διώξεων από την δικαιοσύνη διαφόρων επιτηδείων που λυμαίνονταν αυτόν τον τόσο κρίσιμο Οργανισμό για τον αγροτικό μας τομέα αλλά και η επιστροφή των παράνομων ενισχύσεων, έγιναν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και η αλήθεια αυτή δεν αλλάζει.

ΥΓ.1. Άραγε πόσο δεοντολογικό είναι ο «ανεξάρτητος» δημοσιογράφος να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές κατά πολιτικών για ρεπορτάζ που έχει ήδη δημοσιεύσει και δεν έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της δικαιοσύνης προφανώς επειδή είναι παντελώς ατεκμηριώτα και χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο;

ΥΓ.2. Η τακτική του αυτή, δεν αποτελεί απόπειρα εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης με σαφή πολιτική σκοπιμότητα;

ΥΓ.3. Θεωρώ ότι ο κ. Βαξεβάνης θα μπορέσει, όταν έρθει η ώρα, να αποδείξει στην ελληνική δικαιοσύνη τους ψευδείς, συκοφαντικούς και προσβλητικούς ισχυρισμούς του.”

