Αυλαία σηκώνει σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε πρώτο πλάνο επανέρχεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την εξεταστική επιτροπή που αποφασίστηκε μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση στα τέλη Ιουλίου, να σηκώνει σήμερα αυλαία. Η σύγκρουση προμηνύεται μετωπική εν αναμονή μάλιστα διαβίβασης στη Βουλή της νέας δικογραφίας.

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον έξι βουλευτές με την έρευνα, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με τη διαβίβαση του εισαγγελικού αιτήματος αναμένεται να συνεδριάσει η επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας τους με την τελική απόφαση να λαμβάνει η Ολομέλεια σε ειδική συνεδρίαση.

Σε κοινοβουλευτικό πεδίο η σημερινή πρώτη συνεδρίαση που θα διερευνήσει τυχόν πολιτικές ευθύνες ξεκινώντας τον έλεγχο από το… μακρινό 1998 σε μια προσπάθεια διάχυσης ευθυνών, όπως αναφέρουν στην αντιπολίτευση, θα ασχοληθεί με την εκλογή προεδρείου. Φαβορί για τη θέση του προέδρου είναι ο γαλάζιος Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενώ για τη θέση της αντιπροέδρου θα προταθεί η Μαρία Συρεγγέλα και για γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη. Για τη θέση του εισηγητή της ΝΔ φέρεται να έχει κλειδώσει το όνομα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος Μακάριου Λαζαρίδη.

Στο γαλάζιο στρατόπεδο υποστηρίζουν πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να χυθεί φως στην υπόθεση με την αντιπολίτευση να εγκαλεί την κυβέρνηση πως παρά τα όσα υποστήριζε περί «εκσυγχρονισμού» και «μεταρρυθμίσεων», άφησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μετατραπεί σε μηχανισμό πελατειακών σχέσεων, αναξιοκρατικών τοποθετήσεων και αδιαφανών διαδικασιών. Άλλωστε, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO ένας στους δύο ερωτηθέντες εκτιμά πως θα υπάρξει συγκάλυψη, το 35,6% λέει πως «θα τιμωρηθούν κάποιοι άλλα όχι πολιτικά πρόσωπα» ενώ μόλις το 12,7% απαντά πως «θα υπάρξει πλήρη διαλεύκανση».

Το μότο της πλειοψηφίας για την υπόθεση του αμαρτωλού Οργανισμού συμπυκνώνεται στη φράση του πρωθυπουργού «παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα» κι όπως αναφέρουν στην κυβέρνηση αυτό θα γινει με δημεύσεις περιουσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Σε κοινοβουλευτικό πεδίο μετά την εκλογή προεδρείου κόντρα αναμένεται να υπάρξει και για τη λίστα μαρτύρων με κόμματα της αντιπολίτευσης να ετοιμάζονται να ζητήσουν την κλήση προς κατάθεση ακόμη και του πρωθυπουργού αλλά και άλλων υπουργών, όπως για παράδειγμα του Γιώργου Μυλωνάκη. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ το τελευταίο διάστημα έχει έρθει σε σφοδρή σύγκρουση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση αυτή.

Σε δημόσια θέα θα είναι οι συγκρούσεις κυβέρνησης – αντιπολίτευσης καθώς οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα είναι ανοιχτές.

Τα μέλη

Από 31 μέλη θα αποτελείται η επιτροπή που ξεκινά σήμερα τις εργασίες της με τη ΝΔ να έχει την πλειοψηφία με 17 βουλευτές (Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γιώργος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Μακάριος Λαζαρίδης, Βαγγέλης Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Ιωάννα Λυτρίβη, Άννα – Μάνη Παπαδημητρίου, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Μαρία Συρεγγέλα, Φίλιππος Φόρτωμας).

Το ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπήσουν η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιώργος Μουλκιώτης, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Ανδρέας Πουλάς και τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τον Νίκο Καραθανασόπουλο και τη Διαμάντω Μανωλάκου, ενώ η Ελληνική Λύση από τον Κωνσταντίνο Μπούμπα. Τη Νέα Αριστερά θα εκπροσωπήσει ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ενώ ο εκπρόσωπος της Νίκης θα είναι ο Νίκος Βρεττός. Τέλος την «Πλεύση Ελευθερίας» θα εκπροσωπήσει ο Αλέξανδρος Καζαμίας, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές κληρώθηκε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών, καθώς και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και ενεργούν κάθε αναγκαία, κατά την κρίση τους, έρευνα για την επίτευξη του σκεπού για την oπoίo συστάθηκαν. Έχουν δικαίωμα να ζητούν προφορικές ή γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, διοικήσεις νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από τους πολίτες, να καλούν και να εξετάζουν μάρτυρες, να ενεργούν αυτοψία ή να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη. Η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής θα είναι τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης.

