Ο Ανδρουλάκης συστήθηκε ξανά στη ΔΕΘ με στόχο το αντικυβερνητικό μέτωπο

Ένα γεμάτο πολιτικό διήμερο, ίσως από τα πιο κρίσιμα και πιεστικά σε ρυθμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη έκλεισε θετικά χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ανέβηκε στο βήμα της ΔΕΘ με στόχο να ενδυναμώσει την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ και να ισχυροποιήσει το δικό του πρωθυπουργικό προφίλ.

Οι φράσεις “είμαι έτοιμος” και “το δικό μου παράδειγμα πολιτικής ανέλιξης να γίνει γενικότερο παράδειγμα” πέρασαν στα ψιλά σε σχέση με τα κύρια μηνύματα του αλλά έκρυβαν το προφίλ που σκοπεύει να επικοινωνήσει. Ενός πολιτικού με λαϊκές καταβολές που δεν ανήκει σε πολιτικό τζάκι, έχοντας πάει σε δημόσιο σχολείο και έχοντας σπουδάσει σε δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Όσοι γνωρίζουν καλά τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ακριβώς αυτή η πτυχή του θα έπρεπε να έχει τονιστεί πολύ νωρίτερα. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε και τις αιχμές απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: “δεν έχω χορηγούς μην με συγκρίνετε με Μητσοτάκη και Τσίπρα”.

Όλες οι “φυλές” του ΠΑΣΟΚ θέλουν εκλογές

Έχοντας το Σάββατο ζητήσει εκλογές μιλώντας για πολιτική αλλαγή που μπορεί να φέρει το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε την έκπληξη δίνοντας γωνίες στον λόγο του και βάζοντας ο ίδιος τον τίτλο στην ομιλία του. Γνώριζε άλλωστε ότι το σημείο της αυτό θα ξεχωρίσει για αυτό και το κράτησε μακριά από τις διαρροές μέχρι και λίγο πριν από την ομιλία του. Η κίνηση αυτή του αυτή βγήκε σαν ρουά στο σκάκι καθώς ακόμα και η εσωκομματική αντιπολίτευση συμφωνεί απολύτως με το μήνυμα αυτό. Στη σκληρή γραμμή για εκλογές βγαίνουν μπροστά πλέον όλες οι “φυλές” του ΠΑΣΟΚ. Διατυπωμένος στόχος η νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψήφο στις εκλογές.

Ενεργοποίηση των αντιδεξιών αντανακλαστικών

Δεύτερη σημαντική κίνηση με αποδέκτες εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ ήρθε μέσα από την απάντηση που έδωσε στη συνέντευξη τύπου για τις συνεργασίες. “Ναι στις συνεργασίες όταν απαιτούνται και γίνονται στο προσκήνιο, όχι σε συνεργασία με την ΝΔ” τόνισε. Θέση που ενώνει επίσης όλες τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ καθώς τα αντιδεξιά αντανακλαστικά συσπειρώνουν διαχρονικά το κόμμα. Συμπληρώνει έτσι ένα παζλ που δίνει στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ την δυνατότητα με καθαρά μηνύματα να ζητούν εκλογές, λέγοντας ναι στις συνεργασίες αποκλείοντας την ΝΔ.

Τα ρίσκα της στρατηγικής και το αντικυβερνητικό μέτωπο

Η στρατηγική αυτή έχει ρίσκα που αφορούν τις απαντήσεις που θα δίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν δέχονται ερωτήσεις για την πολιτική σταθερότητα στη χώρα που μπορεί να δοκιμαστεί από αλεπάλληλες κάλπες αν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση. Ενδεχομένως μπορεί να προβληματίζει και ένα μέρος κεντρώων ψηφοφόρων συσπειρώνει όμως την βάση του ΠΑΣΟΚ και την διευρύνει σε ένα αντικυβερνητικό ακροατήριο στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η προσέγγιση αυτή έχει εκφραστεί καθαρά σε ανύποπτο χρόνο από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που είχε υπογραμμίσει ότι όποιος βλέπει θετικά τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να τον ψηφίσει καθώς το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν την αλλαγή αυτής της κυβέρνησης.

“Ο Τσίπρας είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ”

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε αρκετές φορές για τον Αλέξη Τσίπρα και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις ότι δεν ασχολείται μαζί του καθώς αποτελεί πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα διασπαστεί ακόμα μια φορά και μάλιστα από τον πρώην Πρωθυπουργό και βουλευτή του. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν βλέπουν αέρα στα πανιά του Αλέξη Τσίπρα, επεξεργάζονται τις κινήσεις του, ρωτούν για να μάθουν αλλά πολύ πιο ήπια και ψύχραιμα πια καθώς το “κύμα” ενασχόλησης μαζί του μετά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ξεφούσκωσε πολύ γρήγορα. Γνωρίζουν επίσης ότι και οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν αυτή την στιγμή το πράσινο φως για να επιστρέψει με αξιώσεις. Με αυτή την προσέγγιση θα συνεχίσουν κρατώντας όλα τα πυρά όταν τα σενάρια για το πολιτικό come back του Αλέξη Τσίπρα πάρουν σάρκα και οστά.

