Το Μαξίμου ψάχνει γιατί δεν… αποδίδουν τα μέτρα της ΔΕΘ – Οδηγία στα στελέχη να τα διαφημίζουν επειδή… αργούν να φανούν στις τσέπες

Μετά το κύμα δημοσκοπήσεων που υπήρξε τα τελευταία εικοσιτετράωρα στα ΜΜΕ στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τα οφέλη που αποκόμισαν από την ΔΕΘ και τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο σημείωμα του αναφέρθηκε στα μέτρα συνδέοντας τα με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που εξακολουθεί να παραμένει τι μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, τα «μέτρα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, ύψους συνολικά πάνω από 1,7 δισ. ευρώ, στα οποία πρέπει να αθροίσουμε και τις μονίμου χαρακτήρα παρεμβάσεις μας, ύψους 1,5 δισ. ευρώ που ήδη εξαγγέλθηκαν πριν από λίγους μήνες, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού, με τα περισσότερα να υλοποιούνται από αυτόν τον Νοέμβριο. Η υπεραπόδοση της οικονομίας το 2024 μας έδωσε τη δυνατότητα για περισσότερη στήριξη. Δεν ήρθε τυχαία, ήταν αποτέλεσμα δύσκολων αλλά απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Το σχέδιο που υλοποιούμε αυξάνει το εισόδημα όλων, ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, και δίνει έμφαση στην ελληνική οικογένεια, αναγνωρίζοντας ότι για ένα νοικοκυριό δεν είναι το ίδιο το κόστος του να μην έχεις παιδιά με το κόστος να μεγαλώνεις δύο ή τρία παιδιά».

Πρόβλημα η επικοινωνία!

Η υπενθύμιση αυτή θεωρήθηκε αναγκαία καθώς οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ισχυρίζονται ότι δεν έχει γίνει επαρκής επικοινωνιακή προσπάθεια για να γίνουν τα μέτρα κατανοητά άσχετα με το εάν καθημερινά όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης βρίσκονται στα τηλεοπτικά παράθυρα και μιλούν γι’ αυτά.

Το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης ωστόσο μελετά αναλυτικά τα στοιχεία των μετρήσεων αφού και οι πιο ευνοϊκές για το κυβερνών κόμμα μετρήσεις κρύβουν εκπλήξεις.

Κατ’ αρχήν σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ΝΔ μπορεί να απέχει από το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο κόμμα από 14 μέχρι 15 μονάδες, ωστόσο δεν κατάφερε σε καμία μετρήσει να κάνει την διαφορά δείχνοντας έτσι ότι μπορεί να φλερτάρει ξανά με την αυτοδυναμία.

Άλλωστε σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις εξαγγελίες με επιφυλακτικότητα ενώ τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ψηφοφόροι δεν πιστεύουν ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα αλλάξουν την καθημερινότητα τους.

Αργούν τα… μέτρα

Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη αυτό συμβαίνει γιατί τα μέτρα δεν είναι άμεσα και οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν για να δουν την διαφορά στην τσέπη τους, στις αρχές του χρόνου.

Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις μετρήσεις ακόμα και σε αυτές που λένε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση της, ως το μεγαλύτερο και σοβαρότερο θέμα.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Polls για το Αction 24 το ποσοστό που θεωρεί σημαντικότερο θέμα την ακρίβεια αυτό φτάνει στο 56,6%.

Την ίδια ώρα στην δημοσκόπηση της GPO για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, αρνητικά στα μέτρα τοποθετείται το 64% ενώ θετικά και μέλλον θετικά το 32,9%.

Ακόμα, στη δημοσκόπηση της Marc για το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ το 53,7% των ερωτηθέντων έναντι του 39,3% λένε ότι ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εξαγγείλει και άλλα μέτρα χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στην οικονομία.

Δεν είναι άλλωστε λίγοι εκείνοι στην ΝΔ που φοβούνται ότι τα όποια χρήματα προκύψουν από τις φοροελαφρύνσεις θα εξαφανιστούν εξ αιτίας της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα αποδεικνύεται και κάτι άλλο. Ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει βαθύ τραύμα στο εκλογικό κοινό (RealPolls για το Protagon.)

Με βάση μάλιστα τα όσα ακούγονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι στις επόμενες ώρες θα σταλεί στη Βουλή και δεύτερη δικογραφία για το θέμα αυτό τα πράγματα μοιάζουν ιδιαίτερα δύσκολα για το κυβερνών κόμμα.

