Ελληνοτουρκικά σε γκρίζα ζώνη: Η Τουρκία βγάζει στο Αιγαίο το «Πίρι Ρέις» λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, η Τουρκία βγάζει για έρευνες στο Αιγαίο το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Η Άγκυρα εξέδωσε Navtex με την οποία ενημερώνει ότι από σήμερα το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα κάνει επιστημονικές έρευνες σε μία μεγάλη περιοχή του Αιγαίου. Το πλοίο θα παραμείνει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου στο Αιγαίο σύμφωνα με την παράνομη, κατά την ελληνική πλευρά, τουρκική navtex.

Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντι-Navtex, καταγγέλλοντας παραβίαση αρμοδιοτήτων και αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αν και το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει επιστημονικές έρευνες στην περιοχή, τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης Navtex καθώς η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η Αθήνα είναι σε επιφυλακή, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τις ακριβείς προθέσεις της Άγκυρας. Είναι δε γεγονός ότι δεν περίμενε μία τέτοια κίνηση, την οποία θεωρεί αντίθετη στη Διακήρυξη των Αθηνών.

Τα περισσότερα θαλάσσια σημεία που είναι προγραμματισμένο να κινηθεί το τουρκικό ερευνητικό είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων.

Ειδικά γύρω από τη βραχονησίδα Ζουράφα κοντά στη Σαμοθράκη, στα 7 ν.μ.. Είναι μία βραχονησίδα που έχει αποτελέσει σημείο έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Τα περισσότερα σημεία στα οποία θα κινηθεί είναι μεταξύ Χίου και Λέσβου και Χίου και Σάμου, αλλά και ανάμεσα σε Λέσβο και Σκύρο.

Πρόκειται για ένα σκληρό παιχνίδι εντάσεων σε θαλάσσιο βαθμό για τις περιοχές που κινούνται οι τουρκικοί ψαράδες και φυσικά αποτελούν περιοχές με κρίσιμα ενεργειακά κοιτάσματα.

Πάντως, η Αθήνα απάντησε με δική της Navtex η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Αγκυρας.

Διαβάστε επίσης:

Τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς – Όλα τα σενάρια και όλα τα «γαλάζια» βλέμματα στραμμένα στον πρώην πρωθυπουργό

Αυλαία σηκώνει σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά «αποτρέπουν» Τσίπρα από τη δημιουργία δικού του κόμματος – «Δεν βοηθά»