Τι (μπορεί να) σημαίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Μία κρύο μία ζέστη στα ελληνοτουρκικά.

Για την ακρίβεια, μία κρύο και μία χαλαρό προς το δροσερό!

Το κρύο είναι όσα γίνονται με το καλώδιο, τις δηλώσεις Φιντάν και πάει λέγοντας.

Το… χαλαρό έχει να κάνει με τις προσπάθειες να κρατηθεί ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και στο υψηλότερο επίπεδο. Στο οποίο επίπεδο εντάσσεται προφανώς η συνάντηση που θα έχουν τελικά, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι Μητσοτάκης και Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σε είκοσι μέρες.

Η συνάντηση μπορεί να έχει ουσία, μπορεί και όχι, ως προς το περιεχόμενό της.

Αλλά ο συμβολισμός είναι σημαντικός, καθώς μία… μη συνάντηση θα εξέπεμπε μήνυμα κρίσης.

Μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν βέβαια. Και είτε να μην γίνει η συνάντηση, είτε αυτή να έχει κρίσιμο χαρακτήρα.

Με τα ελληνοτουρκικά δεν πλήττει κανείς – και αυτό μάλλον δεν είναι καλό.

