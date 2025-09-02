search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 11:33
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 09:45

Τι (μπορεί να) σημαίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

02.09.2025 09:45
mitsotakis_erdogan_new_123

Μία κρύο μία ζέστη στα ελληνοτουρκικά.

Για την ακρίβεια, μία κρύο και μία χαλαρό προς το δροσερό!

Το κρύο είναι όσα γίνονται με το καλώδιο, τις δηλώσεις Φιντάν και πάει λέγοντας.

Το… χαλαρό έχει να κάνει με τις προσπάθειες να κρατηθεί ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και στο υψηλότερο επίπεδο. Στο οποίο επίπεδο εντάσσεται προφανώς η συνάντηση που θα έχουν τελικά, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι Μητσοτάκης και Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σε είκοσι μέρες.

Η συνάντηση μπορεί να έχει ουσία, μπορεί και όχι, ως προς το περιεχόμενό της.

Αλλά ο συμβολισμός είναι σημαντικός, καθώς μία… μη συνάντηση θα εξέπεμπε μήνυμα κρίσης.

Μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν βέβαια. Και είτε να μην γίνει η συνάντηση, είτε αυτή να έχει κρίσιμο χαρακτήρα.

Με τα ελληνοτουρκικά δεν πλήττει κανείς – και αυτό μάλλον δεν είναι καλό.

Διαβάστε επίσης

Μυλωνάκης: Δεν έλαβα υπόμνημα από πρόσωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εσωτερικό σημείωμα συνεργάτη

Άγρια κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις «Μαύρες Βίβλους»

Προθέρμανση Τσίπρα ενόψει Θεσσαλονίκης με επίθεση στην κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
altzheimer new
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Test 3 λεπτών βοηθά στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ

ritores_parastasi
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Ρήτορες» του Χριστοφή στο Ίδρυμα Κακογιάννη

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του συγκρούστηκε με IX

earthquake new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 3.251 τραυματίες

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για ΔΕΘ: «Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο, δίνοντας αυξήσεις που παίρνει πίσω μέσω της φορολογίας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 11:32
altzheimer new
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Test 3 λεπτών βοηθά στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ

ritores_parastasi
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Ρήτορες» του Χριστοφή στο Ίδρυμα Κακογιάννη

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του συγκρούστηκε με IX

1 / 3