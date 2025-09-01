Γεραπετρίτης: Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στο Action24, o κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς αν θα είναι ουσιαστική η συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου εθιμοτυπική. Συνέχισε πως η Αθήνα προσβλέπει να αμβλυνθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.

Σχετικά με την πόντιση καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, επισήμανε ότι στην πρώτη φάση η έρευνα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Προανήγγελε, παράλληλα, ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν.

Κληθείς να απαντήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε πως είναι λειτουρική και ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθαρίζεται.

Σε ό,τι αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως «έχουμε καταφέρει να μην έχει κυρωθεί από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, μολονότι φαινόταν ως δεδομένο ότι θα συμβεί».

Για τη Μονή Σινά, είπε πως «βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση με την αιγυπτιακή κυβέρνηση».

