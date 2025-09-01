search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 22:18
01.09.2025 20:56

Κίνημα Δημοκρατίας: Γαλάζιες «περιστρεφόμενες πόρτες» και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια

01.09.2025 20:56
Στην αποκάλυψη ότι μέλος της ΕΘΑΕΕ, το οποίο συμμετείχε στην έγκριση άδειας για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο «Ανατόλια», Ζιζή Παπαχαρίση, είναι απόφοιτος και δωρήτρια του ίδιου ιδρύματος, αναφέρεται το Κίνημα Δημοκρατίας σε ανακοίνωση του, προσθέτοντας ότι εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων.

«Σαν να μην έφτανε αυτό, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός Παιδείας και δηλωμένος υποστηρικτής της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αναλαμβάνει ρόλο καθηγητή και μέλους συμβουλευτικής επιτροπής σε ίδρυμα που αφορά άμεσα η νέα νομοθεσία.

Πρόκειται για δύο ακόμη κομμάτια του «παζλ» που… ξεκίνησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οδυσσέας Ζώρας, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ανέλαβε Πρύτανης του ιδιωτικού πανεπιστημίου Keele, Ωφελήθηκε δηλαδή άμεσα από τον ίδιο νόμο που εκείνος εισηγήθηκε».

Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τυχαία, αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας.« Είναι η ίδια παλιά συνταγή: στήνουν το θεσμικό πλαίσιο και στη συνέχεια εξασφαλίζουν προνομιακές θέσεις για τους ίδιους και για τους εκλεκτούς της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας την πολιτική τους ως δήθεν “μεταρρύθμιση υπέρ των φοιτητών”. Πρόκειται για έναν μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων που υπονομεύει την αξιοπιστία της ανώτατης εκπαίδευσης και διαρρηγνύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς.
Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως δήθεν “απελευθέρωση της γνώσης”, αλλά στην πράξη αυτό που βλέπουμε είναι ένα δίκτυο ημετέρων που αξιοποιεί κάθε νομική ρύθμιση για προσωπικά και πολιτικά οφέλη.
Η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και θεμέλιο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης λίγων. Το Κίνημα Δημοκρατίας θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τέτοιες πρακτικές, να υπερασπίζεται τη διαφάνεια και να απαιτεί ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά της χώρας – όχι μόνο για τα “δικά τους» καταλήγει το Κίνημα Δημοκρατίας στην ανακοίνωσή του.

