Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Μία νέα αποκάλυψη για τη διαδικασία με την οποία ελέγχθηκαν οι αιτήσεις και δόθηκαν άδειες για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, έρχεται να θέσει σε περαιτέρω αμφισβήτηση την όλη διαδικασία, με την οποία αλλάζει το πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Μετά το σάλο που προκάλεσε το γεγονός ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, που ετοίμασε το σχετικό νομικό πλαίσιο, Οδυσσέας Ζώρας, ανέλαβε Πρύτανης του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου «The University of Keele, Greece», τώρα αποκαλύπτεται ότι μέλος της επιτροπής που αξιολόγησε το ACT «Ανατόλια», διατηρεί στενή σχέση με αυτό, καθότι είναι και απόφοιτη, αλλά κυρίως δωρήτρια του ιδρύματος.

Προφανώς, στο υπουργείο Παιδείας και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα.

Πρόκειται για την περίπτωση της καθηγήτριας Ζιζής Παπαχαρίση, η οποία διορίστηκε από την ΕΘΑΕΕ στην τριμελή επιτροπή, για την αξιολόγηση της αίτησης που έκανε το Open University μαζί με τον Ανατόλια για τη λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Πρόεδρος της επιτροπής διορίστηκε από τον… εαυτό του ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΘΑΕΕ Περικλής Μήτκας!

Μόνο που υπάρχει το εξής τεράστιο, ή ακόμα και σκανδαλώδες θέμα: τα μέλη των επιτροπών οφείλουν να μην έχουν καμία σχέση με το υπό έλεγχο ίδρυμα –και μάλιστα το δηλώνουν εγγράφως αυτό.

Ωστόσο η κυρία Παπαχαρίσση έχει σχέση με το Ανατόλια: ήταν απόφοιτος του λυκείου αυτού της χρονιάς 1991, φοιτήτρια του κολεγίου ACT μέχρι το 1993 και στη συνέχεια δωρήτριά του.

Δηλαδή με μία απολύτως αμφιλεγόμενη απόφασή του ο κ. Μήτκας όρισε την κυρία Παπαχαρίση να ελέγξει ένα ίδρυμα με το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις.

Ο ίδιος ο κ. Μήτκας δε, επέλεξε να συμμετάσχει σε δύο επιτροπές – αν και ως πρόεδρος της Αρχής θα ήταν λογικό να παραμείνει σε απόσταση – και μάλιστα σε εκείνες τις επιτροπές που ενέκριναν άδειες για δύο ιδιωτικά ΑΕΙ στη Θεσσαλονίκη, από την οποία προέρχεται – ήταν πρύτανης του ΑΠΘ.

Και συμμετείχε παρότι η ΕΘΑΕΕ (της οποίας είναι πρόεδρος) καλείται να επικυρώσει (ή όχι) το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης κάθε αίτησης.

Δηλαδή ως πρόεδρος της ΕΘΑΕΕ έκρινε τον εαυτό του, ως πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης! Και ελεγκτής και ελεγχόμενος δηλαδή.

Το μεγάλο ερώτημα, πέρα από τη σκοπιμότητα ή την ορθότητα της επιλογής που έκανε η κυβέρνηση να παρακάμψει το άρθρο 16 του Συντάγματος, ανοίγοντας την ανώτατη εκπαίδευση στους ιδιώτες, είναι και κατά πόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι νόμιμη σε όλες τις εκφάνσεις της, αλλά και ηθικά άμεμπτη. Είτε αφορά στις ενέργειες του κ. Μήτκα, είτε στην εμπλοκή της κυρίας Παπαχαρίσση.

Και πρόκειται για ένα ερώτημα που ενδεχομένως στο πρώτο σκέλος του να κληθεί η δικαιοσύνη για να το απαντήσει, καθώς αναμένεται σωρεία αντιδράσεων από ιδρύματα, τα οποία κόπηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζει «γραμμή» η κυβέρνηση: Ο Φλωρίδης μιλάει για «σύστημα» που στοχεύει τον Μητσοτάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακαταδίωκτο δίνει η κυβέρνηση στον μεταβατικό πρόεδρο – Σφοδρές αντιδράσεις και φόβοι για πλιάτσικο

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων