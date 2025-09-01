search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 11:02

Αλλάζει «γραμμή» η κυβέρνηση: Ο Φλωρίδης μιλάει για «σύστημα» που στοχεύει τον Μητσοτάκη

01.09.2025 11:02
floridis-vouli

Για διαπλοκή και συμφέροντα που επιχειρούν να ρίξουν την κυβέρνηση έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος τόσο στην αναμενόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, όσο και στο ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να φτιάξει κόμμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε για τα σχέδια του Α. Τσίπρα ότι «είναι μια κίνηση απελπισίας υπό την εξής έννοια: 6 χρόνια τώρα η Αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συγκροτήσει μια άποψη προγραμματική και πολιτική απέναντι στον Μητσοτάκη και κυρίως, δεν μπόρεσε να αναδείξει ένα πρόσωπο. Όλη η Αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ξεκίνησε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, άσχετα που σκόρπισε και έγινε το ΠΑΣΟΚ αντ’ αυτού. Άρα λοιπόν, το να επιστρέφεις σε ένα πρόσωπο το οποίο δοκιμάστηκε, απέτυχε οικτρά όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει ηττηθεί 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταλαβαίνει κάποιος ότι είσαι σε πάρα πολύ μεγάλη απελπισία. Ο Τσίπρας, επειδή δεν συγκροτεί μια άλλη πολιτική πρόταση, επειδή προέρχεται από μαι διακυβέρνηση της χώρας καταστροφική, είναι το μεγάλο δώρο προς τον Μητσοτάκη».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος από τον Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «υπάρχουν συστήματα, μην κοροϊδευόμαστε, τα οποία έναν στόχο έχουν, χωρίς να τους νοιάζει η χώρα ούτε ο λαός. Ο στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Οι τρόποι είναι δυο: είτε να βρεις αντίπαλο που να μπορεί να σταθεί κάπως, είτε τι μπορείς να του κόψεις του Μητσοτάκη. Αυτοί που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης το φωνάζουν κιόλας, ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, ποια Μέσα διαθέτουν και τι κάνουν».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «το πιο επικίνδυνο για τη χώρα είναι ότι δεν έχουν εναλλακτική. Δηλαδή θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, στις επόμενες εκλογές να μην συγκεντρώσει αυτοδυναμία και να πάμε σε μια κυβέρνηση πολυκομματική όπου θα ελέγχονται ως μαριονέτες διάφορα κόμματα από επιχειρηματίες. Έχετε καμία αντίρρηση για αυτό;».

Οι δηλώσεις Φλωρίδη αποτελούν μια αξιοσημείωση μεταβολή στη ρητορική της κυβέρνησης, διότι:

  • Μαζί με τον Α. Τσίπρα, βάζουν στο πλάνο και τον Α. Σαμαρά και
  • Γίνεται ανοιχτή αναφορά σε συμφέροντα και «συστήματα» που επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησης, συνδέοντας τους δύο πρώην πρωθυπουργούς με τη διαπλοκή.

Πάντως, μέχρι στιγμής, το Μαξίμου τηρεί άλλη στρατηγική, προτιμώντας να αναδεικνύει με αρνητικό τρόπο τα πεπραγμένα Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός, χωρίς, πάντως, να αποκλείεται να ανέβουν οι τόνοι όταν ο Α. Τσίπρας ανακοινώσει το νέο κόμμα.

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

Χαρίτσης για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού: «Δεν είναι ιστορική στιγμή, είναι ιστορική κοροϊδία»

Χρηστίδης: «ΝΔ και Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση του 13ωρου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

zaxaraki new
MEDIA

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:26
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

1 / 3