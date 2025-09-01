Αλλάζει «γραμμή» η κυβέρνηση: Ο Φλωρίδης μιλάει για «σύστημα» που στοχεύει τον Μητσοτάκη

Για διαπλοκή και συμφέροντα που επιχειρούν να ρίξουν την κυβέρνηση έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος τόσο στην αναμενόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, όσο και στο ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να φτιάξει κόμμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε για τα σχέδια του Α. Τσίπρα ότι «είναι μια κίνηση απελπισίας υπό την εξής έννοια: 6 χρόνια τώρα η Αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συγκροτήσει μια άποψη προγραμματική και πολιτική απέναντι στον Μητσοτάκη και κυρίως, δεν μπόρεσε να αναδείξει ένα πρόσωπο. Όλη η Αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ξεκίνησε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, άσχετα που σκόρπισε και έγινε το ΠΑΣΟΚ αντ’ αυτού. Άρα λοιπόν, το να επιστρέφεις σε ένα πρόσωπο το οποίο δοκιμάστηκε, απέτυχε οικτρά όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει ηττηθεί 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταλαβαίνει κάποιος ότι είσαι σε πάρα πολύ μεγάλη απελπισία. Ο Τσίπρας, επειδή δεν συγκροτεί μια άλλη πολιτική πρόταση, επειδή προέρχεται από μαι διακυβέρνηση της χώρας καταστροφική, είναι το μεγάλο δώρο προς τον Μητσοτάκη».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος από τον Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «υπάρχουν συστήματα, μην κοροϊδευόμαστε, τα οποία έναν στόχο έχουν, χωρίς να τους νοιάζει η χώρα ούτε ο λαός. Ο στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Οι τρόποι είναι δυο: είτε να βρεις αντίπαλο που να μπορεί να σταθεί κάπως, είτε τι μπορείς να του κόψεις του Μητσοτάκη. Αυτοί που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης το φωνάζουν κιόλας, ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, ποια Μέσα διαθέτουν και τι κάνουν».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «το πιο επικίνδυνο για τη χώρα είναι ότι δεν έχουν εναλλακτική. Δηλαδή θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, στις επόμενες εκλογές να μην συγκεντρώσει αυτοδυναμία και να πάμε σε μια κυβέρνηση πολυκομματική όπου θα ελέγχονται ως μαριονέτες διάφορα κόμματα από επιχειρηματίες. Έχετε καμία αντίρρηση για αυτό;».

Οι δηλώσεις Φλωρίδη αποτελούν μια αξιοσημείωση μεταβολή στη ρητορική της κυβέρνησης, διότι:

Μαζί με τον Α. Τσίπρα, βάζουν στο πλάνο και τον Α. Σαμαρά και

και τον Α. Σαμαρά και Γίνεται ανοιχτή αναφορά σε συμφέροντα και «συστήματα» που επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησης, συνδέοντας τους δύο πρώην πρωθυπουργούς με τη διαπλοκή.

Πάντως, μέχρι στιγμής, το Μαξίμου τηρεί άλλη στρατηγική, προτιμώντας να αναδεικνύει με αρνητικό τρόπο τα πεπραγμένα Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός, χωρίς, πάντως, να αποκλείεται να ανέβουν οι τόνοι όταν ο Α. Τσίπρας ανακοινώσει το νέο κόμμα.

