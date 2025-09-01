ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

Οξύνει την κριτική προς την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ ενόψει της μάχης στη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της κριτικής είναι και η κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Τομέας Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του Κινήματος έδωσε μάλιστα και στοιχεία, που φανερώνουν μία δύσκολη, σχεδόν αφόρητη κατάσταση για τις επιχειρήσεις αυτές.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ολοκλήρωση της θερινής εκπτωτικής περιόδου του 2025 αποκαλύπτει τη σκληρή αλήθεια: η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται ένα βήμα πριν τον αφανισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

· 6 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση πωλήσεων.

· 3 στις 4 καταγράφουν εκρηκτική αύξηση λειτουργικού κόστους.

· 1 στις 2 δηλώνει ότι δεν διαθέτει ρευστότητα ούτε για τρεις μήνες.

Κι όμως, την ώρα που οι μικρομεσαίοι στενάζουν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανέβει στη ΔΕΘ για άλλη μια φορά με βαλίτσες γεμάτες ψεύτικες υποσχέσεις.

Όπως κάθε χρόνο, θα μιλήσει για «ανάπτυξη», ενώ η πραγματική οικονομία βουλιάζει. Θα μιλήσει για «στήριξη της επιχειρηματικότητας», ενώ στηρίζει μόνο τους λίγους και ισχυρούς.

Η αλήθεια είναι απλή: η κυβερνητική πολιτική στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη, φορτώνει υπερφορολόγηση, αφήνει ανεξέλεγκτο το ενεργειακό κόστος και στερεί από τις μικρές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα είναι λουκέτα, ανεργία και κοινωνική ανασφάλεια.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική παρακμής, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταθέτει ξεκάθαρη πρόταση:

· Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών για τους μικρούς και μεσαίους.

· Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με κοινωνικούς όρους.

· Μέτρα στήριξης της κατανάλωσης και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.

· Προστασία της εργασίας και ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης. Και άλλα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο στις 13 του Σεπτέμβρη.

Η ΔΕΘ δεν μπορεί να είναι άλλο ένα επικοινωνιακό σόου. Οφείλει να γίνει αφετηρία για μια νέα πορεία με δικαιοσύνη, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να σταθεί απέναντι στους μικρομεσαίους. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους. Γιατί χωρίς μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει ούτε υγιής οικονομία, ούτε κοινωνική ισορροπία.

