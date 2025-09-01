search
01.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.09.2025 15:17

Μη κρατικά ΑΕΙ: Πλήρης κυβερνητική κάλυψη στον Ζώρα

01.09.2025 15:17
marinakis_zoras_new

Την πλήρη κάλυψη στον πρώην γενικό γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Οδυσσέα Ζώρα, ο οποίος ορίστηκε πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ ή Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη διάρκεια του briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για ζήτημα ηθικής τάξης που ανακύπτει για τον Ο. Ζώρα, δήλωσε ότι «ο κύριος Ζώρας είναι καθηγητής Ιατρικής. Έχει διατελέσει πρύτανης ενός εκ των μεγάλων δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας και έρχεται τώρα -τι πιο φυσικό θα πω εγώ- να αναλάβει τη διοίκηση ενός νεοϊδρυθέντος παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσδίδει κύρος στο εγχείρημα, θα πω εγώ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο κύριος Ζώρας, όσο ήταν γενικός γραμματέας, είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημίων, όπου πήραν 4 άδεια και τα υπόλοιπα εκκρεμεί να πάρουν; Όχι, είναι η απάντηση. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ΕΘΑΑΕ, ούτε με τον ΕΟΠΠΕΠ. Μάλιστα, κατά τον χρόνο κατά τον οποίο διενεργείτο αυτή η διαδικασία δεν ήταν καν γενικός γραμματέας».

Ο Π. Μαρινάκης, εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έκανε μια ιστορικά επιζήμια κολοτούμπα το ΠΑΣΟΚ και χάσαμε δυο ολόκληρες δεκαετίες με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Περίπου 20 χρόνια μετά δεν στήριξε μια εμβληματική μεταρρύθμιση. Επίκειται, είναι η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ, η αναθεώρηση του άρθρου 16 και εκεί, τουλάχιστον στο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα δείξει αν παραμένει στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης».

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος, υποστηρίζοντας ότι όσο ήταν γενικός γραμματέας ο κ. Ζώρας, ως εκ της θέσεώς του, έπαιξε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για την ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα, ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει.

