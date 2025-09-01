search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:28
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

01.09.2025 12:08

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

01.09.2025 12:08
pasok-opekepe-new

Επανάληψη της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε το ΠΑΣΟΚ με τον Παναγιώτη Δουδωνή να διαμηνύει ότι ήταν άκυρη και ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα επαναφέρει το αίτημα συνεχώς.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ η ψηφοφορία του περασμένου Ιουλίου εκκρεμεί λόγω παραβίασης του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. «Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Θα το φέρνει ξανά και ξανά, γιατί η ψηφοφορία ήταν παράνομη και άκυρη», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες. «Θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό και καμία συγκάλυψη δεν θα γλιτώσει τους δύο πρώην υπουργούς», τόνισε.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με χωριστές επιστολές κατήγγειλαν την ακυρότητα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης έθεσε σε ψηφοφορία το ερώτημα αν η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να ανατρέψει απόφαση της Ολομέλειας, επιχειρώντας να «κλείσει» το θέμα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το μόνο που προβλέπεται είναι το αντίστροφο, δηλαδή η Ολομέλεια να απορρίπτει αποφάσεις της Διάσκεψης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 12 υπέρ και κανένα κατά, καθώς απείχαν όσοι ζήτημα ακυρότητας.

Σε ότι αφορά στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σηκώσει αυλαία στις 15 Σεπτεμβρίου με εκλογή προεδρείου. Όλα τα κόμματα, πλην ΠΑΣΟΚ, έχουν στείλει τα ονόματα των βουλευτών που θα μετέχουν.

Τέθηκε θέμα συνέχειας ή μη της επιστολικής ψήφου με τον Νικήτα Κακλαμάνη να ενημερώνει ότι έδωσε ένα μήνα διορία στα κόμματα να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχιστεί η χρήση της επιστολικής έτσι όπως εφαρμόζεται τώρα, πιο χαλαρά ή να επιστρέψουμε σε αυστηρή χρήση όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής. Το θέμα θα τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων στις αρχές Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζει «γραμμή» η κυβέρνηση: Ο Φλωρίδης μιλάει για «σύστημα» που στοχεύει τον Μητσοτάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακαταδίωκτο δίνει η κυβέρνηση στον μεταβατικό πρόεδρο – Σφοδρές αντιδράσεις και φόβοι για πλιάτσικο

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

zaxaraki new
MEDIA

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:26
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

1 / 3