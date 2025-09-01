ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Επανάληψη της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε το ΠΑΣΟΚ με τον Παναγιώτη Δουδωνή να διαμηνύει ότι ήταν άκυρη και ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα επαναφέρει το αίτημα συνεχώς.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ η ψηφοφορία του περασμένου Ιουλίου εκκρεμεί λόγω παραβίασης του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. «Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Θα το φέρνει ξανά και ξανά, γιατί η ψηφοφορία ήταν παράνομη και άκυρη», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες. «Θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό και καμία συγκάλυψη δεν θα γλιτώσει τους δύο πρώην υπουργούς», τόνισε.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με χωριστές επιστολές κατήγγειλαν την ακυρότητα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης έθεσε σε ψηφοφορία το ερώτημα αν η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να ανατρέψει απόφαση της Ολομέλειας, επιχειρώντας να «κλείσει» το θέμα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το μόνο που προβλέπεται είναι το αντίστροφο, δηλαδή η Ολομέλεια να απορρίπτει αποφάσεις της Διάσκεψης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 12 υπέρ και κανένα κατά, καθώς απείχαν όσοι ζήτημα ακυρότητας.

Σε ότι αφορά στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σηκώσει αυλαία στις 15 Σεπτεμβρίου με εκλογή προεδρείου. Όλα τα κόμματα, πλην ΠΑΣΟΚ, έχουν στείλει τα ονόματα των βουλευτών που θα μετέχουν.

Τέθηκε θέμα συνέχειας ή μη της επιστολικής ψήφου με τον Νικήτα Κακλαμάνη να ενημερώνει ότι έδωσε ένα μήνα διορία στα κόμματα να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχιστεί η χρήση της επιστολικής έτσι όπως εφαρμόζεται τώρα, πιο χαλαρά ή να επιστρέψουμε σε αυστηρή χρήση όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής. Το θέμα θα τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων στις αρχές Οκτωβρίου.

