ΤΡΙΤΗ 02.09.2025
01.09.2025 22:41

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο για το συμφέρον του λαού και της χώρας

01.09.2025 22:41
famellos-omilia-synedrio

«Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό και να προκύψει μία προοδευτική κυβέρνηση», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο Action 24 και πρόσθεσε: «πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην οικονομία, στην κοινωνία, στην εξωτερική πολιτική στους θεσμούς. Αυτό το μείγμα πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει με μια εσωτερική αλλαγή στη ΝΔ, χρειάζεται αλλαγή ατζέντας, προοδευτική πολιτική με βαθιές μεταρρυθμίσεις».

Για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είπε: «Οτιδήποτε είναι θετικό για την κοινωνία θα το στηρίξουμε. Όμως για ποιο λόγο ανακοινώνει τώρα φοροελαφρύνσεις; Η απάντηση είναι γιατί μέχρι τώρα είχε υψηλή φορολόγηση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι επαρκής στα δημοσιονομικά και επειδή έχει πολιτικό πρόβλημα ανακοινώνει μέτρα. Εισέπραξε πέρυσι 6,5 δισ. περισσότερο από όσα είχε προβλέψει. Θα σωθεί η κατάσταση εάν επιστρέψει πίσω 1 δισ. ; Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα σωθεί, ούτε με τα ημίμετρα θα σωθεί η ελληνική οικονομία. Γι αυτό η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Για τις δημοσκοπήσεις που δεν ευνοούν την αλλαγή κυβέρνησης είπε: «Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Το να γίνουν εκλογές και να αλλάξει η κυβέρνηση είναι προς το συμφέρον της χώρας και του λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση και έχει πάρει πρωτοβουλία για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι είναι λάθος του. Η κοινωνία θέλει να τα βρούμε για να προκύψει κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να είναι πρωτοπόρος σε πρωτοβουλίες για κοινοβουλευτική συμπόρευση των κομμάτων όχι μόνο ad hoc αλλά και σε πιο μόνιμη βάση. Έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να υπάρξει ένα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων». Διαβεβαίωσε ότι οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και μετά την ΔΕθ για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Σε ερώτηση για το εάν κάνει καλό ή κακό η συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα, απάντησε: «Αυτά είναι εικασίες και δεν μπορώ να απαντήσω σε εικασίες για το τι θα γίνει μετά από έξι μήνες. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε συμφωνήσει ότι χρειάζεται πρωτοβουλία για κοινό ψηφοδέλτιο. Από εκεί και μετά όλοι έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες και ιδίως ο Αλέξης Τσίπρας που είναι πρώην πρωθυπουργός». Σε ερώτηση για το εάν θα παραβρεθεί στην ομιλία του την Παρασκευή στο πλαίσιο τους συνεδρίου του Economist απάντησε: «Είμαι παρών σε όλες τις παρουσίες του Αλέξη Τσίπρα και στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, αλλά στην ομιλία της Παρασκευής δεν θα παραβρεθώ γιατί θα είμαι σε περιοδεία. Θα είναι όμως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

