Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

Ενοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείου Αθήνας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης».

Συγκεκριμένα, οι Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, κρίθηκαν ένοχοι για τις καταθέσεις τους οι οποίες έβαζαν στο «κάδρο» του σκανδάλου τους Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδο, Γιάννη Στουρνάρα, Μάριο Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ άλλων.

Ο Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες και τον αθώωσε.

Η Μαραγγέλη, η οποία απουσίαζε από το εδώλιο, καταδικάστηκε για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε καταθέσει σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

