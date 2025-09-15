Καταδίωξη στην Καλλιθέα: Συνελήφθη 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή, τραυματίστηκε αστυνομικός

Επεισοδιακή καταδίωξη το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Θησέως και Αγίων Πάντων εντόπισαν μία μηχανή με έναν αναβάτη να κινείται ύποπτα και θέλησαν να τον ελέγξουν.

Ωστόσο ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη μέχρι και τη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέους. Στο σημείο αυτό το δίκυκλο ανετράπη και ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να τον ακολουθούν.

Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από λίγο μέσα στην αυλή ενός σπιτιού, ενώ από την καταδίωξη τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός στο χέρι.

Ο συλληφθείς είναι 16 ετών από την Ρουμανία και, όπως προέκυψε, το δίκυκλο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Καλογήρου: Νέα ανάρτηση της μητέρας του – «Δίποδα “ζώα” σου έκοψαν εν ζωή το δάχτυλο – Καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα»

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου