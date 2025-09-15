search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 10:29

Καταδίωξη στην Καλλιθέα: Συνελήφθη 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή, τραυματίστηκε αστυνομικός

15.09.2025 10:29
peripoliko new

Επεισοδιακή καταδίωξη το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Θησέως και Αγίων Πάντων εντόπισαν μία μηχανή με έναν αναβάτη να κινείται ύποπτα και θέλησαν να τον ελέγξουν.

Ωστόσο ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη μέχρι και τη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέους. Στο σημείο αυτό το δίκυκλο ανετράπη και ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να τον ακολουθούν.

Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από λίγο μέσα στην αυλή ενός σπιτιού, ενώ από την καταδίωξη τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός στο χέρι.

Ο συλληφθείς είναι 16 ετών από την Ρουμανία και, όπως προέκυψε, το δίκυκλο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Καλογήρου: Νέα ανάρτηση της μητέρας του – «Δίποδα “ζώα” σου έκοψαν εν ζωή το δάχτυλο – Καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα»

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

misko_barilla
BUSINESS

Barilla Hellas: Πάνω από 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος με βελτίωση κερδοφορίας

antetokounmpo-karfoma-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:14
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

1 / 3