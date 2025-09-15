search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

«Να απονεμηθεί δικαισούνη» ζητάει ο πρώην πρωθυπουργός Αντωνης Σαμαράς με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση Νοvartis.

Kαι αυτό θα γίνει μονο όταν αποκαλυφθουν και οι ηθικοι αυτουργοί της σκευωρίας, συμπληρώνει

H δήλωση του πρώην πρωθυπουργού

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

 Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβάρτις!

 Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Η σκευωρία αποκαλύφθηκε. Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί»

«Η καταδίκη των δύο κουκουλοφόρων για ψευδομαρτυρία αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη της σκευωρίας που επί χρόνια δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή και επιχείρησε να κατασκευάσει ενοχές εκεί όπου δεν υπήρχαν», τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής και πρώην υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος για την υπόθεση Novartis.

«Η Δικαιοσύνη έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα οφείλουν να μιλήσουν οι ίδιοι οι καταδικασμένοι και να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν να καταθέσουν ψευδώς.

Ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί, ποιοι οργάνωσαν και κατεύθυναν αυτήν την πλεκτάνη» επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος και προσθέτει:

«Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στους εκτελεστές. Η αλήθεια πρέπει να φτάσει μέχρι τους εμπνευστές και καθοδηγητές. Γιατί μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς.

Η σκευωρία αποκαλύφθηκε. Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί».

Η καταδίκη

Ενοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείου Αθήνας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης».

Συγκεκριμένα, οι Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, κρίθηκαν ένοχοι για τις καταθέσεις τους οι οποίες έβαζαν στο «κάδρο» του σκανδάλου τους Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδο, Γιάννη Στουρνάρα, Μάριο Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ άλλων.

Ο Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες και τον αθώωσε.

Η Μαραγγέλη, η οποία απουσίαζε από το εδώλιο, καταδικάστηκε για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε καταθέσει σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Μετά την ανάγνωση των ελαφρυντικών τους, το δικαστήριο απεφάνθη ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στην Μαραγγέλη. Οι ποινές είναι με 3ετη αναστολή.

