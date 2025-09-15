ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη για την Πόπη Σεμερτζίδου – Δεσμεύεται η περιουσία της

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το πόρισμά της για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σχετικα με τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της και μέλη της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρω φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε. Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλεον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα ,που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων μπορώ χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια .

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής που όπως όλα δείχνουν έχει ακόμα πολλές άγνωστες πτυχές.

