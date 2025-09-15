ΠΑΣΟΚ: Η καταδίκη των μαρτύρων Novartis αποκαλύπτει πολιτική εκμετάλλευση

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση NOVARTIS ανοίγει το δρόμο για την πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου, ρίχνοντας φως στην πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της NOVARTIS είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο, που κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν για πολιτικούς λόγους.

Σήμερα είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι».

