ΠΑΣΟΚ: Η καταδίκη των μαρτύρων Novartis αποκαλύπτει πολιτική εκμετάλλευση

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση NOVARTIS ανοίγει το δρόμο για την πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου, ρίχνοντας φως στην πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:
«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της NOVARTIS είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο, που κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν για πολιτικούς λόγους.
Σήμερα είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι».
