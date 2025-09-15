search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 15:30
15.09.2025 14:18

Ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά: Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης της επίθεσης (video)

15.09.2025 14:18
trolei_1509_1920-1080_new

Ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στον Πειραιά ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης της άγριας επίθεσης κατά του 50χρονου οδηγού τρόλεϊ, το μεσημέρι της Κυριακής. Το θύμα έχει καταθέσει μήνυση στην αστυνομία.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 14:00 την Κυριακή ο 50χρονος οδηγός τρόλεϊ, κινούμενος με κατεύθυνση προς Πειραιά, επιχείρησε να πραγματοποιήσει στάση για να αποβιβάσει επιβάτη με κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η στάση ήταν απαραίτητη, καθώς μέσα στο όχημα βρισκόταν μία ηλικιωμένη που μπορούσε να κατέβει μόνο στη νόμιμη στάση. Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου υπήρχε σταθμευμένο όχημα, αναγκάζοντας τον οδηγό να σταματήσει ακριβώς από πίσω και να κορνάρει, ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Τότε, όπως κατήγγειλε, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή αρχικά βγήκε έξω και άρχισε να τον βρίζει έντονα, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο τρόλεϊ, του επιτέθηκε με χυδαίες φράσεις και τον γρονθοκόπησε δύο φορές στο λαιμό και στο κεφάλι. Κατά την ίδια μαρτυρία, δεύτερο άτομο, που βρισκόταν στο όχημα, φέρεται να τον γρονθοκόπησε επίσης πριν και οι δύο δράστες εξαφανιστούν.

Ο οδηγός μετέβη στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρνοντας τραύματα στο λαιμό και στο κεφάλι.

Όπως τόνισε ο ίδιος στην κάμερα του ΕΡΤnews, «ήθελα να σταματήσω στη στάση, γιατί υπήρχε ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα. Άρχισα να κορνάρω για να απομακρυνθεί το σταθμευμένο αυτοκίνητο και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, με έβρισε και με χτύπησε. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος άνδρας με χτύπησε επίσης και έφυγαν».

Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία, ενώ οι αρχές επισημαίνουν τη σοβαρότητα της επίθεσης και την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των οδηγών δημόσιας συγκοινωνίας.

