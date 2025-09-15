search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 08:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 08:07

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ για ένα κορνάρισμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι (video)

15.09.2025 08:07
trolei_new
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος ενός οδηγού τρόλεϊ, ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση από δύο αγνώστους, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στον Πειραιά.

Το τρόλεϊ έκανε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη – Πειραιάς.

Στην οδό Αγίου Ελευθερίου βρισκόταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο που εμπόδιζε την κυκλοφορία του τρόλεϊ, ο οδηγός του οποίου κορνάρει και περιμένει το αμάξι να απομακρυνθεί.

Αντί για τον οδηγό εμφανίζονται δύο άτομα και χωρίς καμία αιτία αρχίζουν να ξυλοκοπούν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Τα δύο άτομα εξαφανίστηκαν, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου εμφανίστηκε και αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό του ξυλοδαρμού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Αμπελόκηποι: Φάρσα η απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό

Η Τουρκία βγάζει ωκεανογραφικό για έρευνες στο Αιγαίο – Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διπλό «όχι» Βαρουφάκη σε Τσίπρα και συνεργασίες

novartis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Brian_Kilmeade_FOX
MEDIA

«Συγγνώμη» για το ναζιστικό σχόλιο να… εκτελούνται οι άστεγοι ζήτησε ο παρουσιαστής του Fox News (video)

papadakis-new
MEDIA

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» – Παρέδωσε σκυτάλη κι ευχήθηκε επιτυχία σε Στάθη και Λιβαθυνού (Video)

venzini-aytokinito
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινοι» φόροι σε επανεξέταση: Από τα καύσιμα ως την πλαστική σακούλα στο μικροσκόπιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης: «Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα» - Τα... έχωσε στον Σενγκούν γι' αυτά που είπε για τον Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου (video)

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 08:52
varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διπλό «όχι» Βαρουφάκη σε Τσίπρα και συνεργασίες

novartis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Brian_Kilmeade_FOX
MEDIA

«Συγγνώμη» για το ναζιστικό σχόλιο να… εκτελούνται οι άστεγοι ζήτησε ο παρουσιαστής του Fox News (video)

1 / 3