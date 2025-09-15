Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ για ένα κορνάρισμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος ενός οδηγού τρόλεϊ, ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση από δύο αγνώστους, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στον Πειραιά.
Το τρόλεϊ έκανε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη – Πειραιάς.
Στην οδό Αγίου Ελευθερίου βρισκόταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο που εμπόδιζε την κυκλοφορία του τρόλεϊ, ο οδηγός του οποίου κορνάρει και περιμένει το αμάξι να απομακρυνθεί.
Αντί για τον οδηγό εμφανίζονται δύο άτομα και χωρίς καμία αιτία αρχίζουν να ξυλοκοπούν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Τα δύο άτομα εξαφανίστηκαν, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου εμφανίστηκε και αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό του ξυλοδαρμού.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.
