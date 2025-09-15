search
15.09.2025 07:30

Αμπελόκηποι: Φάρσα η απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ

15.09.2025 07:30
Φάρσα αποδείχτηκε τελικά η απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Όλα ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι όπου υπήρξε ενημέρωση στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά και σε άλλες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελοκήπους έχει τοποθετηθεί βόμβα σε σούπερ μάρκετ.

Το σημείο στο οποίο υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε η βόμβα απέχει μόλις λίγα μέτρα μακριά από την οδό Αρκαδίας όπου τον Οκτώβριο του 2024 είχαμε την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού και τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Να θυμίσουμε ότι εκείνο το περιστατικό είχε συνδεθεί με προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης.

Κλιμάκιο του ΤΕΕ έφτασε στο σημείο χθες το μεσημέρι όπου για λόγους ασφαλείας έκλεισε τους γύρω δρόμους και ερεύνησαν τον χώρο. Όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και έτσι οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν από το σημείο. Ωστόσο χθες το βράδυ επέστρεψαν στο σημείο διότι η διορία για την υποτιθέμενη έκρηξη βόμβας ήταν τα μεσάνυχτα.

Αφού παρήλθε και αυτό το χρονικό διάστημα οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διπλό «όχι» Βαρουφάκη σε Τσίπρα και συνεργασίες

ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

MEDIA

«Συγγνώμη» για το ναζιστικό σχόλιο να… εκτελούνται οι άστεγοι ζήτησε ο παρουσιαστής του Fox News (video)

MEDIA

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» – Παρέδωσε σκυτάλη κι ευχήθηκε επιτυχία σε Στάθη και Λιβαθυνού (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινοι» φόροι σε επανεξέταση: Από τα καύσιμα ως την πλαστική σακούλα στο μικροσκόπιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης: «Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα» - Τα... έχωσε στον Σενγκούν γι' αυτά που είπε για τον Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου (video)

LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

