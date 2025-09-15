search
ΕΛΛΑΔΑ

15.09.2025 21:16

Μήνυση από ιερείς στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το στιγμιότυπο στη Στυλίδα – H σάτιρα και η… παράνοια (Video)

15.09.2025 21:16
tsouvelas iereas stylida – new

Η παράνοια σε όλο της το μεγαλείο…

Μήνυση σε βάρος του κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα κατέθεσαν δυο ιερείς, μέλη του χριστιανικού σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία», εξαιτίας μιας αυθόρμητης αντίδρασής του στην παράσταση που έδωσε στη Στυλίδα.

Στο σχετικό βίντεο από τη Στυλίδα, που κυκλοφόρησε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα και πολύ γρήγορα έγινε viral, φαίνεται ένας ιερέας να περνά πίσω από τη σκηνή την ώρα που ο καλλιτέχνης έδινε την παράστασή του. Μόλις έγινε αντιληπτός από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο κωμικός… στάθηκε προσοχή, έκανε τον σταυρό του και σχολίασε: «Δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».

Αυτή του η αντίδραση προκάλεσε έντονα γέλια στο κοινό. Στη συνέχεια, καθώς ο ιερέας απομακρυνόταν, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας άρχισε να σιγοτραγουδά τη μουσική από την γνωστή ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» – του Φράνκο Τζεφιρέλι.

Τα συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης, παρότι απότελουν μέρος της σάτιρας του καλλιτέχνη, θεωρήθηκαν προσβλητικά από το εν λόγω σωματείο, το οποίο μέσω των δυο ιερέων υπέβαλε μήνυση εναντίον του, για προσβολή θρησκευτικού συναισθήματος και έλλειψη σεβασμού προς τον Κλήρο.

Δείτε το viral βίντεο του Αλέξανδρου Τσουβέλα:

@kostas.ger #tzouvelas#fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fypppppppppp ♬ πρωτότυπος ήχος – k.G

Εν τω μεταξύ ο ιερέας που εμφανίστηκε φάνηκε να… διασκεδάζει την ιδιότυπη συμμετοχή του στην παράσταση…

thessaloniki thermaikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Και δεύτερο πτώμα άνδρα στον Θερμαϊκό μέσα σε λίγες ώρες

kiriakos mitsotakis 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για «χρυσό» Κουγιουμτσίδη: Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!

santsez – netaniaxou – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνεται ο «πόλεμος» Ισπανίας – Ισραήλ: Η Μαδρίτη ακύρωσε συμβόλαιο 700 εκατ. ευρώ για ισραηλινά όπλα

