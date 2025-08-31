search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 18:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2025 15:45

Aλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση στο Tik Tok και να τη βλέπουν δωρεάν είναι κατάπτυστο»

31.08.2025 15:45
tsouvelas-new

Ξέσπασε μέσα από το Instagram ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση ορισμένων ατόμων να ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραστάσεις καλλιτεχνών.

Ο stand-up comedian εξήγησε ότι τον χαροποιεί να κυκλοφορούν στα social media μερικές στιγμές από δική του παράσταση. Το να είναι όμως διαθέσιμη ολόκληρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι, όπως τόνισε, κατάπτυστο και απαράδεκτο, αφού έτσι δεν ζημιώνεται μόνο εκείνος, αλλά και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί του.

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Καταλαβαίνω και είναι χαρά μου κάποιος να ανεβάζει κάποια δευτερόλεπτα απ’ το live. Ειδικά σε μεγάλα θέατρα. Το να ανεβάζεις όμως όλη την παράσταση στο Tik Tok λάιβ και να τη βλέπουν δωρεάν χιλιάδες άνθρωποι είναι κατάπτυστο και απαράδεκτο. Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι».

Δείτε την ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα:

Διαβάστε επίσης:

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

Η ανάρτηση Κασσελάκη για την επέτειο γάμου του με τον Τάιλερ ΜακΜπεθ: «Η ζωή είναι μικρή για να τη ζεις με φόβο ή ντροπή»

Φίλη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου θα δώσει το όνομά της στη κόρη της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

ellas1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Σαρωτική Εθνική, διέλυσε την Γεωργία (94-53) και έκλεισε θέση για την 16αδα

xania_astynomiko_megaro_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τρεις ένστολοι στα χέρια της αστυνομίας – Στρατιωτικός πλήρωνε την σπείρα με κλεμμένα καύσιμα από το στρατόπεδό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 17:57
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

1 / 3